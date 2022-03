Pubblico nei programmi tv, sai quanto guadagna? Cifra shock, un vero e proprio lavoro assistere ai vari spettacoli televisivi.

Quando guardiamo il piccolo schermo, che si tratti di reality show o di programmi di politica e attualità, facciamo sicuramente poco caso al pubblico presente in studio, che però c’è e molto spesso si fa anche sentire.

Sapete quanto guadagna chi riesce a recarsi in studio, tramite apposita richiesta per gli uffici figuranti delle varie emittenti televisive, per fare da pubblico ai vari programmi?

Non tutti i partecipanti ai programmi televisivi, come pubblico, vengono ricompensati; in alcuni casi infatti, come ad esempio per programmi di successo e intrattenimento come Amici, la richiesta è molto alta ed arrivare in studio diventa quasi un privilegio.

Per altri programmi invece, chi decide di cimentarsi come pubblico (che abbia fatto richieste a varie agenzie oppure allo stesso ufficio figuranti dell’emittente) riesce anche a guadagnare qualcosina, assistendo comunque al programma in questione.

Secondo quanto riportato, per assistere a programmi amati e divertenti come I Soliti Ignoti e Avanti un altro! il pubblico riceverebbe una cifra intorno ai 90 euro per prendere parte a tre puntate.

Il compenso può dunque variare sia a seconda del programma sia a seconda dell’impegno richiesto al pubblico in questione; con più ore in studio, specie se di notte e si supera la mezzanotte, ci sono degli extra e la paga è dunque più alta.

Sempre a quanto riportato, il pubblico de L’Isola dei Famosi guadagnerebbe invece 40 euro a puntata, mentre per un programma come Hell’s Kitchen di Sky addirittura dai 50 agli 80 euro.

Insomma, un lavoro divertente che permette anche di guadagnare, purché si abbia tanto tempo a disposizione e grande flessibilità d’orario. La pandemia, bloccando il pubblico nei vari studi televisivi, ha messo molto in crisi anche questo settore, nonostante piano piano (COVID-19 permettendo) sembra che si stia ritornando alla normalità e anche a ripopolare, oltre che gli stadi e molti altri luoghi, anche gli studi televisivi.