Jeremias Rodriguez: ecco la foto quando pesava 200 chili

Avete mai visto una foto di Jeremias Rodriguez prima del successo? Da non credere, pensate che pesava più di 200 kg. Vediamo come è cambiato il naufrago in tutti questi anni.

La famiglia Rodriguez continua ad essere al centro dell’attenzione, ora Jeremias e suo padre Gustavo sono due naufraghi dell’Isola Dei Famosi. Da qualche ora sta girando sul web una vecchia foto del fratello di Belen, siete curiosi di scoprire di cosa si tratta? Vediamola insieme.

Jeremias Rodriguez è riuscito a conquistare il cuore dei telespettatori grazie alle sue ultime esperienze televisive. In primis quando ha partecipato al Gf Vip insieme a sua sorella Cecilia, proprio in questo programma abbiamo scoperto alcuni dettagli della sua vita privata di cui nessuno era a conoscenza.

Il fratello di Belen ai tempi rivelò di aver avuto un passo piuttosto difficile per via delle droghe, oggi per fortuna è riuscito a sconfiggere i demoni del suo passato e ha una vita serena accanto alla sua famiglia e alla sua nuova fidanzata.

Nelle ultime ore alcuni utenti sul web hanno trovato alcune vecchie foto di Jeremias, bisogna ammettere che in questi anni è piuttosto cambiato, pensate che il ragazzo era arrivato a pesare 200 kg. Siete curiosi di vedere le foto? Scopriamo insieme com’era prima del successo in tv.

Jeremias Rodriguez, le foto shock prima del successo “pesava 200 kg e aveva i rasta”

Ieri sera è andata in onda un’altra puntata dell’Isola Dei Famosi, anche quest’anno il cast sembra essere promettente, infatti gli ascolti sono alle stelle. Tra i personaggi più discussi del momento troviamo sicuramente Jeremias accompagnato da suo padre Gustavo.

I due naufraghi si stanno facendo valere e continuano a tenere duro, per il fratello di Belen non è la prima volta all’Isola, infatti qualche anno fa era stato scelto come partecipante, in molti se lo ricorderanno per via del flirt con Soleil Sorge.

Ora Jeremias è fidanzato e non vuole assolutamente avere nessun tipo di relazione all’interno del programma, speriamo che questo gli possa giovare.

In pochi sanno che Jeremias in questi anni ha fatto un cambiamento eccezionale, e a rivelarlo era stato proprio lui durante il Gf Vip confessando “Io sono stato ciccione ciccione, pesavo 114 chili. Ventisei chili in più, fino ai vent’anni“.

Per fortuna il ragazzo vedendo le sue condizioni ha deciso di cambiare radicalmente la sua vita, oggi infatti è in ottima forma e sicuramente è molto più sereno rispetto a parecchi anni fa.

Jeremias durante il reality si è confessato con alcuni coinquilini e ha rivelato che durante quel periodo buio della sua vita mangiava per farsi del male, per lui era l’unico modo per non pensare.

Sembra assurdo ma Jeremias prima del successo era davvero così, ora all’Isola Dei Famosi è super magro, nessuno si aspettava una notizia del genere. Voi cosa ne pensate?