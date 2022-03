Una Vita anticipazioni, Carmen e Ramon litigano amaramente: problemi di coppia improvvisi anche a casa Palacios, questa volta tra i due.

Non mancano di certo i problemi ad Acaçias, dove Marcos deve gestire la difficile situazione con Anabel, sempre più convinta che sia colpevole dell’assassinio di Carlos Armijo; il Bacigalupe è intenzionato a farsi rispettare anche con la forza e vuole chiudere in casa la figlia.

Nel frattempo, Felipe e Genoveva continuano a scontrarsi, ma sembrano essere d’accordo sul far sì che l’annullamento del loro matrimonio arrivi il prima possibile; a sorpresa, anche un altro matrimonio è a rischio, quello di Ramon con Carmen. Cosa succede tra i due?

Una Vita anticipazioni, Carmen e Ramon litigano amaramente: cosa succede tra i due?

Da quando si sono sposati, Carmen e Ramon sono andati d’amore e d’accordo; a casa Palacios, solo Antonito e Lolita hanno avuto (tra l’altro di recente) gravissimi problemi di coppia.

Passato il complicato periodo che ha visto Lolita in fin di vita, Carmen vorrebbe maggiori attenzioni dal marito, che sembra comunque essere scosso per l’impegno di Antonito nella missione diplomatica in Africa.

Ramon pare essere molto sfuggente, tanto che Carmen si è lamentata del suo comportamento con Lolita; la nuora ha messo al corrente Ramon della preoccupazione di Carmen, ma pare che il più anziano dei Palacios abbia preso sottogamba gli avvertimenti e non si sia reso conto della gravità del malessere della moglie.

Continuando a comportarsi come se niente fosse, Ramon aggrava ancora di più la situazione; per questo, sarà necessario un nuovo intervento di Lolita affinché il Palacios si renda davvero conto della reale gravità della situazione.

Per farsi perdonare, stando alle anticipazioni per i prossimi episodi, Ramon cercherà quindi di far felice Carmen comprando per lei un bellissimo regalo; purtroppo però, una serie di circostanze impediranno all’uomo di consegnarlo alla sua sposa, aumentando ancora di più il gelo di coppia, così come i litigi.

Tornerà la pace in casa Palacios, oppure la burrasca finirà per colpire in maniera definitiva anche Ramon e Carmen? Problemi d’amore anche per Susana, che dopo aver scoperto la vera provenienza del suo amato cappello (mandato da Rosina fingendosi Armando) sembra ormai rassegnata all’infedeltà del marito lontano per lavoro.