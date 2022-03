Rompicapo; riesci a risolverlo? Solamente i migliori ci riescono

Rompicapo, riesci a risolverlo? Solamente chi è determinato ci riesce: mettiti alla prova in questa nuova sfida alla tua intelligenza.

Un nuovo rompicapo è pronto a mettere duramente alla prova tutti i lettori che decideranno di partecipare a una nuova intrigante sfida; per risolverlo, ci sarà bisogno davvero di mettere in campo tutte le proprie doti intellettive.

Riesci a risolvere l’indovinello delle candele proposto? Per arrivare alla soluzione c’è bisogno di grande determinazione e abilità, mettiti alla prova e divertiti con questo nuovo quiz.

Rompicapo, riesci a risolverlo? Solamente chi è determinato ci riesce: sfidati

Come si legge, questo nuovo rompicapo ha al suo centro un problema riguardante due candele, una alta 50 cm, mentre l’alta alta 70 cm. La prima, quella più piccola, può bruciare per 3 ore, mentre la seconda per il doppio, ovvero 6 ore.

La domanda è questa: quanto tempo ci mettono le due candele per raggiungere la stessa altezza? Armandosi di pazienza, dati alla mano, è tempo di fare i calcoli e dare una risposta al rompicapo per vincere la sfida.

Dato il problema, sei già riuscito a trovare la risposta giusta? Serve davvero tanta determinazione e attenzione, perché non bisogna trascurare nessun dettaglio affinché i calcoli siano giusti.

Oltre all’abilità nel calcolo, bisogna utilizzare soprattutto la logica: deve essere questa a indirizzare le nostre operazioni, altrimenti potremmo intraprendere una strada errata.

Sei già riuscito a trovare la risposta giusta, oppure ti senti perso nei calcoli tra candele, cera e fiamma? Se non sai dove mettere le mani, fermati un attimo a riflettere e focalizzati sulla situazione proposta; la soluzione è veramente lì a portata di mano.

A questo punto, dopo aver cercato di aiutarti, è tempo di svelare la soluzione, anche piuttosto intuitiva; la risposta corretta è infatti 6 ore, poiché si dovrà aspettare che anche la candela più grande (quella da 70 cm) bruci completamente e quindi raggiunga l’altezza ‘0’, la fine della cera, che quella più piccola ha raggiunto tre ore prima.

Eri arrivato a questa risposta intuitiva, oppure hai puntato tutto sul calcolo arrivando alla risposta sbagliata? Metti alla prova amici e parenti e divertiti con loro con questo rompicapo.