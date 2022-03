Mina settembre 2, arriva l’addio del personaggio tanto amato? Arrivano le anticipazioni sull’amata fiction di Rai 1.

Il pubblico sta aspettando in trepidante attesa i nuovi episodi di Mina settembre, un’altra delle tante amate fiction che Rai 1 ha proposto al pubblico in questi ultimi tempi.

Le riprese della seconda stagione sono ormai in corso da tempo e, mentre si cerca di tenere il più possibile segreta la trama con tutti i dettagli su ciò che verrà, trapela qualche anticipazione.

Mina Settembre 2: arriva l’addio del personaggio tanto amato? Parla lei

In una recente intervista a Il Tempo, l’attrice Marina Confalone ha rivelato qualche anticipazione circa la nuova stagione della serie; la donna interpreta Olga, la mamma della protagonista Mina Settembre.

Nella prima stagione, il personaggio di Olga ha conquistato il pubblico con la sua simpatia e il suo particolare atteggiamento verso la figlia, delle volte anche piuttosto possessivo; in merito al suo futuro nella serie però, la Confalone non ha portato buone notizie a tutti gli spettatori.

“Non so se ci sarò ancora nella seconda stagione. Ho cercato di aggiungere della comicità e qualcosa di folle in questo personaggio così acido” ha spiegato l’attrice al giornale. Sicuramente il suo intento le è riuscito, ma in molti potrebbero essere tristi nel caso davvero abbandonasse la serie.

Questa prima possibile anticipazione dunque aumenta ancora di più il mistero e la suspance verso la seconda stagione della fiction Rai, nella quale dovrebbe comunque esserci senza alcun dubbio Giorgio Pasotti; il pubblico aspetta di sapere cosa ne sarà della vita sentimentale di Mina, divisa tra due uomini.

Pasotti interpreta il marito della Settembre, Claudio, mentre il collega del consultorio per il quale la protagonista ha perso la testa è Mimmo, interpretato da Giuseppe Zeno (anche lui super confermato per questi nuovi episodi).

Quale dei due uomini riuscirà a tenere per sé l’amore di Mina? I nuovi episodi daranno sicuramente altra linfa alle trame, appassionando il pubblico coltivando le vecchie dinamiche e portandone in scena delle nuove.