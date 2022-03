Una Vita anticipazioni, Anabel mette nei guai Soledad: la giovane è sconvolta dai recenti avvenimenti, la domestica paga le conseguenze.

C’è davvero molto caos a casa Bacigalupe, una delle famiglie diventata improvvisamente protagonista di Una Vita; Anabel, oltre ad aver scoperto della relazione intima fra Marcos e Soledad, dopo le rivelazioni dei Quesada è convinta che ci sia Marcos dietro l’omicidio del suo vecchio fidanzato, Carlos Armijo.

Molto arrabbiata col padre, ha addirittura tentato di lasciare la casa, ma Marcos non glielo ha permesso e l’ha praticamente reclusa nella sua stanza; stando alle anticipazioni, questa situazione finirà per coinvolgere anche Soledad.

Una Vita anticipazioni, Anabel mette nei guai Soledad: cosa succede

Anabel ha avuto un accesso diverbio col padre, che è arrivato anche a darle uno schiaffo per farla tornare con la forza in camera sua; la giovane messicana ha però uno spirito ribelle, tanto che tenterà in tutti i modi di fuggire di casa.

Anabel, finché il padre non le dirà tutta la verità sul suo passato in Messico, è decisa a stargli il più possibile lontano; in assenza di Marcos, a vigilare sulla giovane è però Soledad, per la quale ormai Anabel (dopo aver scoperto della sua relazione con Marcos) non ha più nessun rispetto.

Stando alle anticipazioni, approfittando di una distrazione della domestica, la Bacigalupe riuscirà a scappare di casa disubbidendo all’ordine del padre e soprattutto mettendo nei guai la domestica; Soledad aveva infatti ricevuto il preciso ordine di impedire alla ragazza di uscire di casa mentre il Bacigalupe era fuori per lavoro.

Marcos, quando verrà a sapere dell’accaduto, sarà sicuramente furioso non soltanto con sua figlia, ma anche con la sua domestica, dalla quale sembra essere sempre più lontano; cosa farà Anabel, ormai sempre più vicina ai Quesada? E Soledad?

Intanto, ad Acaçias è anche tornato Felipe, con Genoveva che prepara le sue mosse per affrontare di nuovo la presenza del suo ex marito in città; Ingacio invece chiede dei soldi a Bellita per gli studi universitari, destando non pochi sospetti sul pubblico…