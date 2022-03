Brave and Beautiful: ecco quando torna e qualche anticipazione shock

La scorsa edizione di questa bellissima soap opera turca ha fatto il pieno di telespettatori ma poi si è interrotta, vediamo quando torna.

Iniziamo con il dire che mancano veramente pochi giorni e inizierà nuovamente Brave and Beautiful con le nuove puntate.

Non c’è una data d’inizio vera ma sembra che tra la fine di marzo ed i primi di aprile lo vedremo nuovamente su Canale 5.

Anche questa, come Love is in the air, è una soap opera che arriva dalla Turchia, e da qualche giorno proprio sulla rete dice infatti prossimamente.

Brave and Beautiful: anticipazioni shock

Ma cosa succederà nei prossimi episodi che vedremo? Ecco qualche piccola anticipazione che vi lascerà senza parole.

Iniziamo con il dire che Cesur, scopre che Suhan è in dolce attesa ma che non vuole assolutamente proseguire e per questo motivo sta andando ad interrompere la gravidanza.

Ovviamente il giovane appena capisce cosa sta succedendo corre nella struttura e pensa di essere arrivato, purtroppo, tardi.

Ma non solamente questo, perchè anche il segreto di Cahide, che ha tenuto sempre nascosto verrà a galla.

Ovvero la giovane è in dolce attesa e cercherà di sbarazzarsi di Hulya perchè il piccolo non le serve.

Ma Hulya non si arrende e si reca nella società di famiglia e decide di dire tutta la verità Korhan.

L’uomo ha problemi a credere che tutto sia vero ma alla fine si convince e sembra che lasci la sua Cahide.

Sembra anche che Tahsin, farà una proposta che difficilmente potrà rifiutare Cahide, ma non sappiamo in cosa consista.

Sicuramente non mancano i colpi di scena in questa nuova stagione che sta per iniziare della tanto attesa soap opera turca, Brave and Beautiful, sia per i protagonisti principali ma siamo sicuri anche per tutti i personaggi che ci sono attorno.

E siamo sicuri che prima del nuovo inizio ci sarà una sorta di riepilogo di dove eravamo rimasti.

Non ci resta che attendere la conferma definitiva per quanto riguarda la messa in onda del programma che in tantissimi amavano alla follia.

Secondo voi a che ora andrà in onda e di che programma prenderà il posto? Perchè ovviamente nel promo che gira su Canale 5 non si parla ancora di questo.