Alice Pavarotti: la figlia di Luciano e Nicoletta è crescita ed è bellissima

Alice Pavarotti: aveva solo 4 anni quando il padre morì. Eccola, oggi, ha distanza di anni. A seguito oppure no le orme del padre?

Quattordici anni fa è scomparso uno dei più grandi tenori nel panorama della musica lirica. Luciano Pavarotti, che ha lasciato Lorenza, Cristina e Giuliana, avute dalla prima moglie Adua Veroni e Alice, avuta dal secondo matrimonio con Nicoletta Mantovani. Nel settembre del 2021 era stato realizzato un evento in suo onore, proprio nel giorno dell’anniversario della sua scomparsa.

La Casa Museo di Pavarotti ha ospitato l’evento e si trova nella sua città d’origine, Modena. È stata proprio sua figlia a presentare l’evento. La scelta non poteva che ricadere su di lei. Al suo fianco, ad accompagnarla, non poteva mancare la mamma. Oggi, non è più una bambina, ma una splendida ragazza molto determinata!

Alice Pavarotti: il rapporto con il papà Luciano

È sempre stata molto legata al suo papà nonostante morì quando la piccola aveva solo quattro anni. Alice afferma di ricordare dei bei momenti, precisi, accanto a lui. Momenti legati alla quotidianità. Si ricorda di quando la portava alle prove dei suoi concerti, dei viaggi, dei giochi che facevano insieme oppure di quando la teneva stretta tra le sue braccia.

La diciannovenne bolognese afferma di assomigliare ad entrambi i genitori. Praticamente, è un mix perfetto tra i due. Dal padre ha ripreso molti aspetti caratteriali come la testardaggine e la determinazione nel portare avanti dei progetti o degli obiettivi.

Nonostante lo stesso Luciano, prima di morire, aveva dichiarato in un’intervista quanto fosse splendida la voce della figlia. Al momento, lei non si è mai avvicinata al mondo dello spettacolo e la madre ha sempre cercato di tenerla lontana dai riflettori e dalla ribalta mediatica.

Cosa fa nella vita?

Alice Pavarotti ha conseguito da poco il diploma di Liceo Classico e si è iscritta all’università scegliendo la facoltà di “Sviluppo e cooperazione internazionale”. La mamma Nicoletta si è risposata. A suo avviso, il papà Luciano, che sente molto vicino, ha sempre desiderato la sua felicità.