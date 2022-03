Test: che giorno della settimana è? Se riesci sei un genio!

Test: riesci a dire con esattezza a quale giorno della settimana si riferisce la vignetta? Mettiti alla prova e scopri chi sta mentendo!

Eccovi pronti per un divertentissimo test logico che vi darà un gran filo da torcere. Girano moltissime sfide di questo tipo sul web. Questa è sicuramente una di quelle che sta mettendo più in difficoltà moltissimi utenti. Se pensate di possedere le abilità necessarie, coraggio! Mettetevi subito alla prova per risolverlo, in men che non si dica.

Ci sono vari interlocutori che stanno chiacchierando tra di loro: Mario, Luigi ed Ugo. Sono grandi amici, ma alcuni di loro hanno il brutto vizio di dire bugie. Il vostro compito è di scoprire chi sta dicendo la verità. Pensate di farcela? Non adagiatevi sugli allori perchè la stessa vita ci insegna che spesso le cose più semplici possono rivelarsi tutto il contrario!

Test: risolvi la vignetta. Chi tra Luigi ed Ugo sta dicendo la verità?

Pronti per iniziare? Come accennato poco fa, c’e un gruppo di amici che si incontra dopo tanto tempo. Mario dice sempre la verità. Luigi mente il Lunedì, il Martedì ed il Mercoledì. Ugo mente il Giovedì, il Venerdì ed il Sabato. Ovviamente, nei restanti giorni che rimangono dicono entrambi la verità.

Leggete con attenzione, lo scambio di battute tra i tre amici e provate a definire in quale giorno della settimana sta avvenendo la conversazione e di conseguenza a capire chi tra Ugo e Luigi sta mentendo spudoratamente. Entrambi dicono a Mario che “ieri” era uno dei giorni in cui avrebbero mentito. Ma chi sta dicendo la verità tra i due?

Non preoccupatevi se non riuscite a trovare la soluzione. Avrete altre occasioni per testare le vostre abilità. Chi è giunto fino a qui non starà più nella pelle. Tranquilli, vi accontentiamo subito dandovi la risposta esatta…

Luigi, di Giovedì dice la verità e Mercoledì mente. Ugo che mente il giovedì, sta dicendo una bugia.