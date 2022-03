Stelle: ecco i suggerimenti per un’ottima relazione in base al segno

Stelle: ecco dei consigli per migliorare le tue relazioni amorose in base al proprio segno zodiacale. Scopri subito quelli del tuo segno!

Chi non è curioso in fatto d’amore. Di solito, quando ci si trova immersi in una relazione si tende a chiedere consigli alle persone più care. Amici, parenti, a volte anche ai genitori. Oggi, è la volta delle stelle.

Per ognuno metteranno in luce, in base alle proprie caratteristiche, i suggerimenti migliori per portare avanti un rapporto sentimentale. Verrano sviscerate criticità e punti a favore. Cogliete tutte le informazioni con lo spirito giusto e fatene tesoro. Curiosi di conoscere il primo della lista? Eccolo qui.

Stelle: consigli per migliorare la relazione per ogni segno

Capricorno: fa scappare, molto spesso, il partner perchè risulta troppo esagerato. La sua propensione a tenere tutto sotto controllo prende il sopravvento, quindi, stare con lui è molto complicato.

Acquario: nella fase iniziale del rapporto tende a prendersela comoda. Questa fase ha bisogno di un sprint in più per spiccare il volo, quindi, i nati sotto questo segno devono svegliarsi e agire con minor lentezza per non perdere delle occasioni importanti.

Pesci: deve stare molto attento a non riversare sul partner tutte le sue angosce e frustrazioni. Ha un gran bisogno di riscoprire la complicità, necessaria per riattivare il rapporto che a lungo andare così non farebbe altro che affievolirsi.

Ariete: alle volte imparare a lasciarsi andare è utile. Ha troppa aggressività e il suo modo di dire le cose risulta, spesso, intenso più del dovuto. Non sarà facile smussare questi lati un po' oscuri del suo carattere, ma lasciare che le cose fluiscano da sole è necessario per ritrovare l'intesa con il partner.

Toro: ognuno gestisce la vita a proprio modo. Deve ricordare che non sono tutti uguali e fare in modo di evitare di rinfacciare agli altri che non si sono rispettati dei tempi precisi per fare le cose. Deve cercare di agire per se stesso e consigliare senza arrabbiarsi se l'altro mette in pratica a proprio modo.

Gemelli: tende ad essere troppo concentrato su ciò che sta intorno e non sul partner. Presta attenzione a dettagli che non fanno parte della coppia. Ci sono priorità e priorità. Imparare a dare le giuste attenzioni, visto che adora riceverle, è la chiave giusta.

Cancro: la sincerità è alla base del rapporto. Spesso, manda tutto all'aria, ma deve ricercate stabilità anche perchè chissà se, prima o poi, un'amore così gli ricapiterà a tiro.