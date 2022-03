Dieta: queste tisane sono una bomba, prova

Come spesso accade, la risposta a molti problemi di salute risiede nella natura. Vediamo insieme le tisane sacre per l’organismo.

Nell’antichità l’essere umano non aveva la possibilità di curarsi con gli attuali farmaci e medicinali, un tempo infatti l’uomo poteva fare affidamento solo sulla natura. I medici e gli alchimisti producevano unguenti e tisane capaci di guarire i mali peggiori ed è possibile sfruttare quelle stesse proprietà anche in epoca contemporanea.

Esistono infatti alcuni semplici ingredienti capaci di depurare il nostro organismo, integrando nel corpo le sostanze nutritive necessarie per infondere forza ed energia. Oggi – in particolare – vi riveleremo gli ingredienti base per una tisana da considerarsi una bomba di salute. Se inserirete questi pochi ingredienti nell’acqua, il vostro corpo ne trarrà notevoli benefici. Vediamo insieme i dettagli.

Le tisane infallibili per la depurazione dell’organismo

Per depurare l’organismo e nutrirlo con sostanze benefiche fondamentali, basta inserire in tisane e centrifugati i seguenti ingredienti: prima di tutto, nelle vostre ricette detox non può mancare il limone, il quale è risaputo che abbia delle proprietà depurative per tutto l’apparato gastro-intestinale; dopodiché, potete arricchire la tisana con alcune foglioline di menta, pianta antibatterica, colagoga, disinfettante, depurativa ed analgesica.

Tra gli ingredienti sacri per l’organismo, non possiamo non citare lo zenzero e il finocchio: il primo ha la capacità di alleviare gli effetti della nausea, migliora la digestione e combatte il colesterolo “cattivo”; il secondo è ricco di antiossidanti, cura il mal di stomaco ed ha proprietà antiinfiammatorie e depurative. Infine, un ingrediente meno noto, ma altrettanto benefico è l’equiseto. Stiamo parlando di una pianta definita “fossile vivente” in quanto si tratta dell’ultimo esemplare rimasto delle felci selvatiche appartenenti alla famiglia delle Equisetacee. I primi esemplari apparvero sul nostro Pianeta all’epoca Paleozoica e da quel momento resistettero per millenni fino ad arrivare ai giorni nostri. Questa pianta – così longeva ed iconica – contiene moltissime proprietà benefiche per il nostro organismo: stimola la diuresi e aiuta i reni ad eliminare l’acqua in eccesso, inoltre vanta proprietà astringenti e antiinfiammatorie. Insomma, basteranno pochi semplici ingredienti inseriti nella vostra routine, per depurare l’organismo ed aiutarlo a rigenerarsi completamente.