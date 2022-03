Rompicapo: rispondi alle domande e scopri i tuoi desideri nascosti

Rompicapo, ecco i tuoi desideri nascosti: mettiti alla prova in questo nuovo test psicologico e lasciati suggestionare dalle risposte.

Tra tantissimi altri rompicapi, arriva online un nuovo test che torna a portare il lettore nel suo inconscio attraverso alcune suggestioni; attraverso una serie di domande, il lettore potrebbero infatti arrivare a scoprire cosa in realtà desidera davvero.

Questo test è chiamato della foresta e a quanto pare viene direttamente dalla psicoanalisi relazionale: quali saranno le tue risposte? Potrebbero davvero darti una grande mano a fare chiarezza su ciò che vuoi.

Rompicapo, ecco i tuoi desideri nascosti: rispondi alle domande

Come si intuisce dal nome, questo test porta in maniera immaginaria il lettore in una foresta. Cosa fai in queste determinate situazioni? Rispondi alle domande segnando le tue risposta e poi scopri che cosa potrebbero voler dire.

Stai facendo una passeggiata in una foresta: come vedi la strada? E’ piena di vegetazione o no, la strada è dritta? C’è qualcuno con te? Se sì, chi? Improvvisamente appare un animale: qual è? Come ti comporti? Camminando ti trovi ad un bivio: una strada porta alla casa dei tuoi sogni. Com’è? Descrivi dimensioni e indica il numero di finestre e se ci sono delle sbarre. Entri in casa, incontri un soggiorno con un tavolo: com’è il tavolo? Cosa c’è sopra e intorno? Uscendo dalla casa noti una tazza sul pavimento. Di che colore è? Cosa fai con la tazza? Tornando nella foresta incontri uno specchio d’acqua. Cosa è? Come lo attraversi? Hai raggiunto la fine della strada e non c’è più la foresta davanti a te: guardi dietro?

Il percorso rappresenta il modo in cui vedi il mondo, mentre la persona che ti accompagna chi vorresti al tuo fianco; l’animale incontrato rappresenta invece i tuoi problemi irrazionali, così come il modo in cui ti ci rapporti il tuo atteggiamento di fronte ai problemi.

La casa invece rappresenta gli obiettivi, e il numero di finestre potrebbe indicare se sei o meno estroverso; il tavolo vuoto potrebbe invece indicare che in questo periodo non sei molto felice.

Il materiale della tazza sul pavimento simboleggia il rapporto con la persona che ti accompagna; più è solido il materiale più vuoi una relazione duratura con questa, così come cosa decidi di fare può essere una proiezione inconscia della tua decisione nella relazione.

Il corso d’acqua rappresenta invece il desiderio sessuale e il tuo rapporto con questo, mentre dove guardi alla fine può farti capire se dai importanza al passato o meno.