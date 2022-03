Amici, Stefano De Martino contro la Celentano: la prima puntata del serale è stata veramente scoppiettante, ecco cosa è successo.

Il talent show di Maria De Filippi è ormai ufficialmente entrato nel vivo; il serale è iniziato e ormai si fa sul serio per tutti gli allievi, che da qui a qualche settimana dovranno dare il massimo per ottenere la vittoria finale.

Nel frattempo, la prima puntata ha già regalato spettacolo. Stefano De Martino, giudice in studio insieme ad Emanuele Filiberto e Stash, è andato contro la Celentano; ecco cosa è successo.

Amici, Stefano De Martino contro la Celentano: caos nella prima puntata del serale

Subito spettacolo nella prima puntata del serale, specie quando Alessandra Celentano (in squadra con Rudy Zerbi) ha proposto una sfida al team di Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro, proponendo Michele contro Christian.

Todaro si è molto arrabbiato, considerando come il suo allievo sia esperto di Hip Hop e anche reduce da un infortunio; l’insegnante ha così ritenuto non equa la sfida. Emanuele Filiberto non è andato contro la sfida, cosa che invece hanno fatto gli altri due giudici, Stash e Stefano De Martino.

“Alessandra, ma che cosa è questo? Lo sai benissimo che non è una sfida equa. Noi siamo chiamati a decidere se c’è un margine in cui due danzatori possono giocarsela, ma così non c’è alcun margine. Questo guanto non è equo“ le parole di De Martino contro la Celentano.

La professoressa ha avuto anche uno scontro con Todaro dandogli del cafone, mentre lui ha cercato di non cedere alle provocazioni e lasciar parlare i giudici; gli animi sono già accesissimi, con questo serale che promette scintille.

Il team Todaro-Cuccarini ha ricevuto anche l’appoggio di Stash, con la Celentano quindi che è stata stroncata ed ha visto il punto assegnato alla squadra rivale; le polemiche sono poi continuate quando la Celentano ha ancora criticato il fisico di Serena, ricevendo gli attacchi non soltanto dei giudici, ma anche di Lorella Cuccarini.

“La Celentano dovrebbe girare di più il mondo. Vedrebbe che ci sono ballerini di tutti i tipi. Amici non è una succursale dell’Opera di Milano“ le ferme parole della Cuccarini alla collega.