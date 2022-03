Test: scegli una galassia e scopri cosa rivela del tuo vero essere

Proviamo a fare insieme un test all’insegna del mistero: osservate l’immagine e scegliete la galassia che vi attira maggiormente.

Parliamoci chiaro: la maggior parte degli esseri umani sulla Terra sono affascinati da tutto ciò che è mistero, intrigo e mondo spirituale. La curiosità può nascere da semplice impulso conoscitivo, oppure può diventare una vera e propria credenza. Fatto sta che – nonostante l’uomo imperi sul pianeta da millenni – la scienza attualmente non riesce ancora a spiegare ogni minimo fenomeno esistente. E’ proprio da questa ambiguità che nasce il mistero ed ogni forma di esoterismo conosciuta dall’essere umano. Tuttavia, ognuno di noi si rapporta a tutto ciò che riguarda il mondo spirituale in maniera diversa: alcuni lo rifiutano terrorizzati, altri ne sono attratti come una calamita, altri invece lo trasformano in una vera e propria professione. Per scoprire il vostro metodo di approccio al mistero, vi basterà svolgere questo test: osservate l’immagine e scegliete la galassia che più soddisfa la vostra mente e il vostro sguardo.

Test – Soluzioni

Galassia Ellittica

Fate parte della categoria degli scettici, coloro che sono sicuri di poter spiegare ogni fenomeno con un ragionamento razionale ed analitico. Rifiutate ogni forma di esoterismo e considerate ogni prodotto del mistero come fosse un romanzo inventato. Di fronte ad eventi che non riuscite a spiegare, vi fate una grossa risata, consapevoli che non esiste niente che va al di fuori della portata dell’uomo. Eppure, in alcuni istanti, la vostra mente vacilla. Avete paura?

Galassia Spirale

Nella vostra esistenza siete stati capaci di trovare un equilibrio tra realtà e spiritualità (si vogliamo considerarle separatamente). Fondamentalmente, siete affascinati dal mistero e amate dedicare del tempo alla documentazione ed esplorazione dell’esoterismo. Al contempo, avete sviluppato una sorta di selezione: non credete a tutto, eppure esistono degli elementi che non riuscite a non considerare. In sostanza, amate argomentare ed ideare teorie a questo proposito.

Galassia Irregolare

Voi credete a tutto, ogni minima teoria spirituale e misteriosa entra dentro di voi come fosse parte integrante della vostra essenza. Riuscite a cogliere una razionalità dietro tutto ciò che viene spiegato dalle anime connesse con il loro io interiore. Streghe, profeti, maghi, eremiti – non fate nessuna differenza. Tutto ciò che è mistero vi attira inevitabilmente come una calamita.