Impostare lo schermo nero sul tuo smartphone è fortemente consigliato. Ecco perché dovresti fare questa scelta

Lo smartphone è uno dei dispositivi digitali che utilizziamo più spesso durante la giornata. È diventato ormai fondamentale per la nostra vita quotidiana e anche lavorativa. Ma a volte non ci accorgiamo che il suo eccessivo utilizzo potrebbe causarci dei problemi, anche importanti.

Tuttavia, nella maggior parte dei casi possiamo intervenire a fare in modo di evitare comportamenti scorretti e possibilmente dannosi. Alcuni esperti, infatti, consigliano di impostare lo schermo nero sul tuo smartphone. In questo articolo vogliamo spiegarti perché.

Ecco perché dovresti impostare lo schermo nero sul tuo smartphone

L’utilizzo dello smartphone è un comportamento comune che influenza in larga misura la nostra vita quotidiana. Spesso, quando si ha un cellulare in mano, si dà per scontato alcune cose che, se prese in considerazione, potrebbero migliorare il nostro rapporto con questo dispositivo, tutelando la nostra salute e il nostro portafoglio.

Sono sempre di più, infatti, gli esperti che consigliano di impostare lo schermo nero sul tuo smartphone. Ma perché? Uno sfondo nero in dark mode potrebbe infatti portare ad una sensibile riduzione dei consumi di energia da parte del telefonino.

Uno schermo poco luminoso, infatti, consumerebbe meno energia e, dunque, allungherebbe la vita della batteria del nostro smartphone. Inoltre, l’impostazione dello schermo nero è particolarmente consigliata per i cellulari che montano un pannello OLED.

Si tratta del diodo organico a emissione di luce, il quale permette la realizzazione di display a colori mediante l’emissione di luce propria. Nel caso in cui un pixel OLED mostra il colore scuro, questo viene spento completamente, evitando l’assorbimento di energia.

Come impostare lo schermo nero sul tuo smartphone

Attivare l’impostazione dello schermo nero sul tuo smartphone con sistema iOS è estremamente semplice, e consiste nei seguenti passaggi:

Vai su impostazioni ;

; Seleziona “schermo” e poi “ luminosità ”;

”; Poi vai su “ aspetto ”;

”; Imposta la modalità Dark/scura.

Se, invece, hai uno smartphone con sistema Android, i passaggi sono i seguenti:

Vai su impostazioni ;

; Seleziona “ display ”;

”; Poi vai su “ tema ”;

”; Clicca su “scuro”.

Ma non è finita. Impostare lo schermo nero sul tuo smartphone è un’ottima mossa anche per salvaguardare la tua salute. I temi scuri, infatti, stancano meno i tuoi occhi, preservandoli da un eccesivo sforzo. Questo accade perché, grazie all’impostazione dark, la luce blu viene ridotta drasticamente.