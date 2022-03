Ilary Blasi, parole shock sul L’Isola dei Famosi: tutto pronto ormai per l’inizio di una nuova avvincente edizione per il reality show.

La vittoria di Jessica Selassié ha decretato ufficialmente la fine della sesta edizione del Grande Fratello Vip, dopo mesi d’intrattenimento su Canale 5; a questo punto, è arrivato il momento per la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, ancora una volta condotta da Ilary Blasi.

Proprio la conduttrice romana, intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, ha parlato in anteprima di questa nuova edizione, rivelando alcuni succosi dettagli sulle novità di quest’anno e non solo.

Ilary Blasi, parole shock sul L’Isola dei Famosi: le novità

Con una nuova e brillante squadra di naufraghi, la nuova edizione dello storico reality è finalmente pronta a partire; la Blasi, anche per quest’anno, è più carica che mai e al settimanale ha rivelato alcuni dettagli circa le regole del gioco, che vedrà concorrere sia personaggi ‘single’ che vip in coppia.

“Finché i concorrenti restano insieme le eliminazioni valgono per entrambi. Dovranno dividersi tutto, ma non è detto che in un secondo momento non vengano scoppiati“ spiega la moglie di Totti, che poi rivela come il formati si concentrerà sin da subito sul gioco e sulle dinamiche che si instaureranno fra i vari concorrenti.

L’intrattenimento di certo non mancherà, anche visti gli altri nomi coinvolti nel programma; su tutti l’inviato Alvin (al posto di Massimiliano Rosolino), che pare sia stato voluto fortemente da Ilary e col quale ha ormai da anni un bellissimo rapporto d’amicizia.

“Ci conosciamo da vent’anni, sono contenta che sia tornato. Sa quello che va a fare e conosce il posto, sono molto tranquilla“ spiega la Blasi in merito, che pare quindi molto contenta che la produzione abbia scelto questo nome come inviato.

Il gruppo di naufraghi è sicuramente composto da grandi nomi, ma la conduttrice pare non avere dubbi su chi la incuriosisce di più: “Sicuramente Ilona Staller, ha già partecipato a diversi reality all’estero e sono curiosa di vederla all’opera“.