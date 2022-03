Test: cosa preferisci? Ecco come ti rapporti con il tempo

Proviamo a fare insieme questo test psicologico: osserva l’immagine e scegli l’orologio che più attira la tua attenzione.

Veniamo a noi: proviamo a fare insieme questo test psicologico che porterà alla luce la tua relazione con il tempo. La vita è un battito di ciglia e ci sfugge dalle dita improvvisamente, per questo motivo esistono persone che soffrono il tempo che passa, altre invece – fondamentalmente – non ci pensano. Di fronte a te puoi vedere un orologio a parete, pendolo e cucù. In base alla tua scelta, ti diremo che tipo di rapporto hai con il tempo che passa.

Test – Soluzioni

Orologio a parete

Parliamo di frenesia. Se hai scelto questo orologio, significa che proprio non riesci a stare fermo, sei consapevole che si viva una volta sola ed hai intenzione di assaporare ogni minimo istante della tua esistenza. A fronte di questo, ti circondi di persone che riescano a stare dietro a tutti i tuoi desideri di avventura. L’idea di fermarti e rimanere un pomeriggio seduto sul divano, è qualcosa che ti angoscia incredibilmente. Tuttavia, a volte questa frenesia ti porta a non goderti effettivamente i momenti. Mentre stai facendo qualcosa, ti impegni nel cercare l’attività da svolgere dopo. Cerca di rallentare, ogni tanto bisogna imparare a stare fermi.

Orologio a pendolo

Potremmo definirti il planner del gruppo. Hai una relazione abbastanza maniacale con il tempo, nel senso che cerchi di organizzare ogni minimo istante della tua esistenza. Questo ti permette di ottimizzare i momenti che hai a disposizione, ma ti porta anche ad andare in tilt ogni qualvolta capita un imprevisto. Fondamentalmente, ti godi la vita nel momento in cui tutto va secondo i piani. Nell’istante in cui qualcosa sfugge al tuo controllo, il tuo castello di carte crolla irrimediabilmente.

Orologio a cucù

Sicuramente non sei schiavo del tempo, anzi potremmo dire che è qualcosa che ti interessa fino ad un certo punto. Sei una persona che agisce in base a come si sente: quando desideri fare delle cose di corsa, la fai; poi ci sono i momenti in cui rallenti e successivamente ritorni a correre. Sostanzialmente hai una relazione equilibrata con le ore che dedichi a te stesso e alla tua vita. Vivi il presente, senza farti influenzare dal passato e senza pensare eccessivamente al futuro.