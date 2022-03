Isola dei Famosi, arriva anche una miss? Ecco le voci, manca davvero pochissimo per l’inizio della nuova edizione del reality show.

Ormai a giorni andrà in onda la finalissima del Grande Fratello Vip, dopodiché scatterà l’ora della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, in onda come al solito su Canale 5.

Proprio a pochi giorni dal via, continuano ad arrivare indiscrezioni sul cast di naufraghi pronti a mettersi in gioco in Honduras; tra i naufraghi ci sarà anche una miss?

Isola dei Famosi, arriva anche una miss? Le voci sul nome

A quanto pare, in Honduras potrebbe essere protagonista anche una modella nota, che ha trionfato in vari concorsi di bellezza; stiamo parlando di Estefania Bernal, modella argentina classe ’95 che solo pochi anni fa (nel 2016) si è aggiudicata il titolo di Miss Argentina.

Talentuosa e bellissima, la Bernal è stata recentemente protagonista sulla nostra tv affiancando Enrico Papi in Scherzi a parte!; quest’avventura sarebbe sicuramente diversa, ma partecipare a L’Isola dei Famosi permetterebbe all’ex-Miss Argentina di farsi conoscere meglio dal pubblico.

Ci sarà anche lei tra i vari naufraghi di questa edizione? A questo punto, comunque, sembra davvero tutto pronto per la nuova edizione, con al timone ancora una volta Ilary Blasi.

Vicino a lei, ci sarà Nicola Savino, mentre Alvin è stato scelto come inviato; tra i concorrenti ci saranno diverse coppie tra cui Clemente Russo con la moglie Laura, Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro, Jeremias Rodriguez col padre Gustavo, Guendalina Tavassi col fratello Edoardo e i I Cugini di Campagna.

Per quanto riguarda invece i concorrenti che parteciperanno da soli, troviamoIlona Staller, Nicolas Vaporidis, Gianluca Tornese, Nicole Daza, Matilde Brandi, Floriana Secondi, Ilaria Galassi; chissà che il reality, nel corso delle settimane, non possa poi sorprendere gli spettatori con altri nomi importanti.

Di certo, questa nuova edizione promette già tantissimo spettacolo; dalla casa di Cinecittà si passa all’Honduras, e in molti sperano di vedere protagonista anche la bellissima Bernal.