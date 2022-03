Victoria De Angelis: la provocazione che stupisce Instagram e non solo

La bassista dei Maneskin diventa sempre più sensuale, ecco la foto che ha sconvolto il web. Instagram censurerà l’immagine?

La 20enne bassista dei Maneskin, nonostante la giovane età, ha talento e sensualità da vendere. Dal momento in cui la band ha conquistato il successo, tutti i membri del gruppo hanno sempre sostenuto che non ci deve essere vergogna di fronte alla sessualità, qualsiasi sia la sua origine. Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan sono bellissimi, liberi, energici, talentuosi ed infondono nelle nuove generazioni l’amore per questa vita, spingendoli a godersi ogni minimo istante, senza i limiti imposti dalla società.

Proprio in onore di questa libertà, Victoria è solita postare foto affascinanti che la ritraggono con completini sexy e abiti di scena incredibili. I followers la amano proprio per questo, perché dietro quelle foto non c’è malizia, bensì semplicemente una ragazza che non ha paura di mostrarsi per quello che è. Recentemente, la De Angelis ha messo a dura prova la censura web, pubblicando una foto che la ritrae completamente nuda.

Victoria De Angelis senza veli sul web, arriva la censura?

Ecco una bellissima Victoria De Angelis, felice e spensierata insieme ai compagni di viaggio, alla conquista dell’America. Dalla vittoria dello scorso anno all‘Eurovision Song Contest, i Maneskin non si sono più fermati. In poco tempo hanno ottenuto un successo che molti artisti già avviati si sognano ancora oggi. Sono diventati le icone dei millennial e l’ispirazione per le giovani generazioni che lottano per la libertà di espressione. Niente giudizio, niente critiche, solo buona musica, rock ed energia vitale – questi sono i Maneskin. Ed ecco una sensualissima Victoria De Angelis, coperta semplicemente da due cuoricini rosa. A quanto pare, la bassista ha deciso di scommettere sulla censura, Instagram eliminerà la foto?

A Los Angeles, Victoria posa per la telecamera, mostrandosi esattamente come mamma l’ha fatta. Inutile dire che l’immagine ha diviso il web, tra chi esaltava la musicista per la bellezza e libertà, e chi invece ha considerato il post esagerato. Fatto sta, che Instagram per ora non ha censurato l’immagine. Del resto, guardatela bene: non c’è niente di malizioso o volgare in questa semplice immagine.