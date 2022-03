Stelle: ti sta mentendo? Dipende dal suo segno!

Analizziamo insieme segno per segno, cercando di capire il loro modus operandi nel momento in cui mentono. Ecco cosa dicono le stelle.

Ogni segno zodiacale nel corso della sua vita dice la sua buona dose di bugie. Eppure, è possibile coglierli sul fatto, osservando determinati comportamenti ed atteggiamenti. Per aiutarvi nell’impresa, abbiamo deciso di analizzarli uno ad uno, svelandovi il loro modus operandi nel momento in cui tentano di nascondere una verità scomoda. Ecco come si comportano i segni quando mentono.

Segni e bugie, ecco come mentono

Ariete : E’ molto facile individuare la menzogna negli occhi di un Ariete, chiunque sia comincerà a ridere ininterrottamente . In quel momento potrete coglierlo in fragrante.

: E’ molto facile individuare la menzogna negli occhi di un Ariete, chiunque sia . In quel momento potrete coglierlo in fragrante. Leone : i nati sotto questo segno sono molto persuasivi, a tratti manipolatori. Se sta mentendo, troverà il modo di rigirare la frittata , volgendo il punto della questione su di voi.

: i nati sotto questo segno sono molto persuasivi, a tratti manipolatori. Se sta mentendo, , volgendo il punto della questione su di voi. Sagittario : loro non mentono , odiano la menzogna e – a fronte di questo – cercano di essere sempre estremamente sinceri con tutti. Sostanzialmente, predicano e razzolano bene.

: loro , odiano la menzogna e – a fronte di questo – cercano di essere sempre estremamente sinceri con tutti. Sostanzialmente, predicano e razzolano bene. Capricorno : generalmente hanno un comportamento molto diplomatico e freddo, di conseguenza – nel momento in cui cominciano ad elogiarvi e riempirvi di complimenti , sarebbe meglio porsi qualche domanda. Potrebbe essere il bacio di Giuda.

: generalmente hanno un comportamento molto diplomatico e freddo, di conseguenza – nel momento in cui , sarebbe meglio porsi qualche domanda. Potrebbe essere il bacio di Giuda. Toro : i nati sotto questo segno parlando molto, amano raccontarsi e condividere le proprie emozioni. Di conseguenza, nel momento in cui si ammutoliscono , vuol dire che qualcosa non va. Nascondono la bugia con il silenzio .

: i nati sotto questo segno parlando molto, amano raccontarsi e condividere le proprie emozioni. Di conseguenza, nel momento in cui , vuol dire che qualcosa non va. . Vergine: la mania del controllo li porta ad andare in tilt quando hanno la coscienza sporca. Se pensate che una Vergine vi stia mentendo, tartassatela di domande, crollerà in un batter d’occhio.