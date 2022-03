Amici 21, arrivano le scelte shock di Anna Pettinelli: tutto pronto in vista del serale per il talent show di Maria De Filippi, ma non mancano le sorprese.

Il daytime è ormai finito e ormai Amici 21 si prepara ad entrare nella fase finale, col serale che decreterà chi sarà il vincitore di questa nuova edizione del talent show di Maria De Filippi.

Diversi allievi sono pronti a concorrere per la vittoria finale, con le squadre ormai formate; le scelte di Anna Pettinelli sorprendono però tutti quanti i fan, facendo discutere. Ecco quali sono.

Amici 21, arrivano le scelte shock di Anna Pettinelli: la sorpresa

La Pettinelli, nell’ultima puntata del daytime, è stata protagonista di un particolare siparietto con Zerbi, che non è mancato nel sottolineargli l’errore commesso nel lasciare andare Gio Montana, uno dei migliori nelle prove.

Nonostante gli ‘sfottò’ di Zerbi, la Pettinelli punta dritta al serale del talent facendo una scelta a sorpresa: anche per quest’anno, Anna ha deciso di fare squadra con Veronica Peparini, scelta come co-capitano del suo team.

In molti pensavano che la Pettinelli scegliesse Raimondo Todaro, uno dei più ambiti; il maestro di Danza si è imposto subito, anche tenendo testa ad una personalità forte come quella di Alessandra Celentano.

Alla fine, la Pettinelli ha optato però per confermare il binomio con la Peparini, ed entrambe cercheranno di guidare alla vittoria uno tra i componenti della loro squadra, formata da Dario, John Erik, Alice, Crytical e Albe.

I ragazzi della squadra Pettinelli-Peparini gareggeranno con una particolare maglia, personalizzata con un logo raffigurante una radio e delle scarpe sportive; sarà uno di questi allievi ad aggiudicarsi la vittoria?

Una squadra che suscita sicuramente l’entusiasmo del pubblico è quella formata da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro, ormai quasi certa; è poco probabile infatti che la Cuccarini affianchi la Celentano, che potrebbe di nuovo invece mettersi insieme a Rudy Zerbi, come già successo lo scorso anno. La gara è pronta a partire e i fan non stanno più nella pelle.