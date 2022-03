Una Vita anticipazioni, Genoveva vuole fare affari con lui e studia le sue prossime mosse: i piani della Salmeron nella soap.

Genoveva è ormai tornata da tempo al centro di Acaçias, e pare sempre più lanciata ad entrare nell’alta società col suo potere; mentre Felipe è lontano, la Salmeron ha stretto una solida alleanza coi Quesada, per continuare a mantenere la sua posizione.

A sorpresa però, la dark lady decide di fare affari con Marcos Bacigalupe, già socio di Aurelio; la proposta al padre di Anabel sorprende tutti, ma potrebbe nascondere in realtà ben altro…

Una Vita anticipazioni, Genoveva vuole fare affari con lui: cosa ha in mente la Salmeron?

Più volte, come sappiamo, Aurelio ha più volte proposto ad Genoveva di fare affari con lui, specie con lo scoppio della guerra; fino al momento però la Salmeron ha deciso di aspettare e di declinare le sue proposte.

A sorpresa, la donna si reca però a casa di Bacigalupe per proporre all’uomo di creare una società con lei; Marcos si prende del tempo per rifletterci, considerata l’influenza e il potere che ha Genoveva.

Si è rotta quindi l’alleanza con Aurelio e con sua sorella Natalia? In realtà, pare che si scoprirà presto che questa proposta di Genoveva altro non è che una mossa studiata per un piano condiviso con il Quesada, che da tempo non vede di buon occhio Marcos e non è contento della società in cui pare non avere potere decisionale.

Gli intrighi della Salmeron potrebbero mettere in serio pericolo Marcos, che pare essere finito nella rete di potenti nemici; nel frattempo, il Bacigalupe si è trovato molto in imbarazzo quando la figlia ha trovato la domestica Soledad, sua amante, in sottoveste.

La donna ha finto un malessere per mascherare la relazione col suo signore, ma Anabel è rimasta molto insospettita e si sente tradita dalla domestica, che in quest’ultimo periodo le si era avvicinata molto; la ragazza confessa le sue preoccupazioni a Natalia, che pare sapere qualcosa sul Bacigalupe che non ha intenzione di rivelare alla sua amica…