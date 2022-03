Melita Toniolo: la giacca si apre e li si vede proprio tutto

Melita Toniolo infiamma ancora una volta il web, qualche ora fa la showgirl ha postato una foto super sexy su Ig che ha mandato in tilt i suoi fan. Ovviamente l’occhio è caduto proprio lì. Vediamola più da vicino.

Molita Toniolo è da sempre considerata un sex symbol, la showgirl pubblica quasi ogni giorno degli scatti super seducenti sul suo profilo Instagram e ovviamente i followers rimangano sempre senza parole.

La 35enne è seguitissima su Ig, pensate che ha già raggiunto più di un milione di seguaci, recentemente è tornata al centro dell’attenzione per via del suo nuovo ruolo ad All Together Now.

I fan sono rimasti sorpresi nel rivederla sul piccolo schermo nei panni di giudice, ma ovviamente rimane sempre più attiva sui social.

Proprio qualche ora fa ha nuovamente infiammato il web, questa volta l’occhio è caduto proprio lì. Sempre seducente e con un fisico di marmo ha incantato tutti, la nuova foto lascia davvero senza parole.

Siete curiosi di vederla? Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Melita Toniolo infiamma il web, la foto lascia tutti senza parole

Melita Toniolo ha conquistato il cuore del pubblico grazie alla sua esperienza al Grande Fratello, da quel momento sono passati moltissimi anni, ma lei rimane sempre bellissima e sensuale.

Qualche ora fa è tornata al centro dell’attenzione per via di un scatto pubblicato su Instagram, ancora una volta è riuscita a lasciare tutti senza fiato.

Questa volta la showgirl ha sfoggiato un bellissimo tailleur fucsia con delle fantasie molto particolari. Ma a sconvolgere i suoi followers è stata la scollatura vertiginosa, ovviamente l’occhio non poteva che cadere proprio lì.

In poche ore il post della Toniolo ha raggiunto più di 10mila like, per non parlare dei moltissimi commenti in cui i fan le fanno i complimenti per l’abito e per il fisico statuario.

Ovviamente non sono mancati anche i commenti scherzosi o negativi, ad esempio un fan le ha scritto “Per carnevale stupendo” seguito da faccine che ridono.

Ora non ci resta che aspettare le prossime foto super sexy per scoprire la reazione dei suoi fan. Voi cosa ne pensate, vi piace Melita Toniolo?