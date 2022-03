Tina Cipollari scatenata in studio, si scaglia contro il cavaliere: l’opinionista di Uomini e Donne, come sempre, non le manda a dire.

Quando si tratta di dire ciò che pensa, Tina non si risparmia mai a prescindere da chi si trovi di fronte; d’altronde, è per questo che ormai da tantissimi anni è l’opinionista di Uomini e Donne.

Solitamente, la Cipollari ha Gemma come bersaglio preferito delle sue critiche in ambito di relazioni sentimentali, ma questa volta si è scagliata contro il cavaliere non mandandole a dire; ecco cosa è successo in studio.

Tina Cipollari scatenata in studio: si scaglia contro il cavaliere

Dopo lo scontro tra Ida e Alessandro, al centro studio il pubblico di Uomini e Donne ha assistito alla rottura fra Stefano e Cristiana, con la dama che ha avuto molto da ridire sul comportamento del cavaliere.

A quanto pare, la dama ci sarebbe rimasta male del fatto che Stefano, dopo l’uscita, non l’avesse riaccompagnata a casa, ma lasciata alla stazione, sottolineando come non le servisse un passaggio ma lo avrebbe gradito per una questione di galanteria.

“Ho intenzione di chiudere con lei, non è per uno scarso interesse, non mi è piaciuto il suo comportamento, la vedo una persona troppo concreta e poco sentimentale, lei pensa troppo alla concretezza“ le parole di Stefano in risposta, che però si vede subito attaccato dalla Cipollari, che si è schierata con Cristiana.

“L’hai lasciata alla stazione, non hai queste gentilezze. Se non ti piace inutile che hai accettato!” le parole di Tina, secondo la quale Stefano ha sempre avuto scarso interesse nei confronti della dama e che, sempre secondo lei, è una persona “arida”.

Stefano ha risposto dicendo come in realtà l’interesse fisico ci sia stato, ma a livello caratteriale e umano pare che la dama non gli sia piaciuta; i due hanno chiuso, ed è probabile che il cavaliere romano (tra l’altro rifiutato mesi fa da Gemma) ritorni presto al centro studio con nuove frequentazioni.