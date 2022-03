Test: scopri il tuo lato oscuro con noi, resterai senza parole

Ecco un nuovo test della personalità per te. Gioca con le immagini e scopri il tuo lato oscuro, resterai senza parole

Divertirsi provando a scoprire cose nuove è possibile grazie a numerosi test della personalità che sono diventati virali sul web negli ultimi mesi. Anche oggi, infatti, vogliamo mostrarti una nuova prova che ti farà sicuramente divertire.

Questo testo non vuole sostituirsi assolutamente ad un test psicologico e non ha carattere scientifico. Si tratta infatti di un simpatico gioco che ti farà sorridere e, magari incoraggerà una riflessione interna su te stesso. Dunque, guarda l’immagine e scopri il tuo lato oscuro.

Guarda l’immagine e scopri il tuo lato oscuro

Ognuno di noi ha un carattere che ha una percentuale di negatività. Ovviamente ogni persona è diversa, ma c’è questo piccolo tratto in comune che a volte emerge. Se vuoi divertirti, senza alcuna pretesa di scientificità, affronta questo test e scopri il tuo lato oscuro. Scegliete l’animale che più vi colpisce e guardate il risultato.

Corvo

Spesso sinonimo di sfortuna e portavoce di cattive notizie. Se lo hai scelto, probabilmente sei una persona piuttosto maliziosa e sei abbastanza in grado di distinguere le persone che fingono con te. Tuttavia, anche tu riesci ad essere benevolo e a mostrare segni di amore incondizionato.

Gatto Nero

Così come il corvo, anche il gatto nero non è un animale ben visto, soprattutto in strada. Se lo hai scelto, sei una persona con due personalità: dolce e selvaggia. Se, da un lato sei molto educato e spesso molto divertente, dall’altro ci sono momenti in cui emergono i tuoi lati più oscuri;

Lupo

Sei una persona amichevole e piuttosto innocua, tuttavia ti fai prendere dall’aggressività se ti senti minacciato o se un amico è in pericolo. Non ti risparmi nel prendere le difese delle persone a cui vuoi bene e sei una persona molto leale;

Avvoltoio

Se hai scelto l’avvoltoio, possiedi grande astuzia e questo ti permette di districarti nelle situazioni più difficili. Non ti piace vedere quando gli altri soffrono e fai sempre attenzione al fatto che con i tuoi comportamenti non danneggi nessuno;

Pantera

Sei una persona che ostenta rispetto agli occhi di chi vi sta intorno. Inoltre, sei avvolto attorno ad un alone di mistero e forza. Sai essere temibile nei momenti giusti, ma la tendenza è spesso quella di proteggere le persone a cui vuoi bene;

Orso

Sei abituato a lottare per ottenere ciò che vuoi. La tendenza che segui è quella di dominare in qualsiasi contesto, anche in modi piuttosto aggressivi. Sei attratto dal potere e a volte ti piace manipolare le persone;

Pipistrello

Sei una persona che tende spesso ad affrontare le cose con razionalità. Tuttavia, spesso sei piuttosto scettico e questo ti porta a non fidarti di nessuno;

Vedova nera

Se hai scelto la vedova nera, significa che hai un lato oscuro piuttosto evidente. Pianifichi ogni cosa che fa parte della tua vita e ti piace avere tutto sotto controllo. Non sei una persona che tende a dare una seconda possibilità a chi ti ha tradito e ti mette in pericolo;

Topo

Non ti piace prendere una posizione e, anche nelle cose più irrilevanti, la tendenza è quella di restare indifferente o neutrale alle cose. Non sei una persona fedele e cercate di districarvi ogni qual volta in cui siete coinvolto in una situazione che non vi piace.