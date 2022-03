Amici 21 caos in studio: interviene Maria De Filippi

Amici 21, caos in studio nell’ultima puntata pomeridiana prima dell’inizio della fase serale: interviene Maria De Filippi.

La prima parte di questa nuova edizione si è conclusa, col daytime che lascerà finalmente spazio alla fase finale, in onda come di consueto su Canale 5 in prima serata.

Le squadre sono formate ed i ragazzi sono pronti a mettersi in gioco nel tentativo di vincere il talent show; l’ultima puntata del daytime è stata comunque ricca di avvenimenti, ecco cosa è successo.

Non sono mancate le polemiche in quest’ultima puntata domenicale del daytime, con assoluto protagonista Gio Montana; l’allievo, in settimana, è stato escluso dalla squadra della Pettinelli, ma ha trovato spazio in quella di Rudy Zerbi, che si è goduto il successo del ragazzo.

Proprio tra i due docenti non sono mancati i momenti di tensione; Zerbi non ha mancato di stuzzicare la collega dopo la prestazione del suo nuovo allievo, facendo dell’ironia e non solo.

A quanto pare, Zerbi ha infatti anche sentito dire una frase alla Pettinelli, e rivolgendosi a Maria ha affermato: “Lo devo dire, perché lo devo dire e purtroppo mi dispiace. Tu non sentivi, ma io ho sentito Anna prima che iniziasse l’esecuzione dire a Lorella ‘Strano eh, visto questa volta lo hanno messo ultimo, come mai, caso strano’. Lo hai detto o non lo hai detto?” le parole di Zerbi, con la Pettinelli che si riferiva all’ordine di esibizione.

La Pettinelli ha confermato di aver detto quelle parole e, a quel punto, Zerbi ha chiesto se si potesse far esibire Montana per primo, in modo tale da levare “qualsiasi dubbio”.

Mentre la Pettinelli ha continuato a dire che è liberissima di fare commenti con la Cuccarini, è intervenuta la De Filippi, che ha cercato di placare gli animi ed ha spiegato che a quel punto era giusto rifare la prova con Montana per primo, “sennò sembra che la produzione abbia in qualche modo scelto una posizione diversa” ha concluso la De Filippi.

In vista del serale insomma l’atmosfera è già calda, e ora pare davvero tutto pronto per iniziare la cavalcata che porterà uno solo dei ragazzi della scuola ad aggiudicarsi la vittoria finale.