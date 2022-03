Elettra Lamoborghini: la zip della maglietta scende e la temperatura sale

Elettra Lamborghini infiamma il web, la ricca ereditiera ha sfoggiato un look da urlo. I fan sono rimasti senza parole, vediamola nel dettaglio in tutta la sua bellezza.

Elettra Lamborghini è sicuramente una delle showgirl più seguite del momento, la ricca ereditiera continua a lasciare i suoi fan senza parole con i suoi post su Ig. Proprio qualche ora fa ha infiammato nuovamente il web con uno scatto super sexy.

Pensate che Elettra su Instagram ha quasi raggiunto 7 milioni di followers, ogni giorno pubblica storie e foto delle sue splendide giornate in giro per il mondo. Spesso la showgirl è in compagnia di suo marito Afrojack negli alberghi più lussuosi dell’America.

Nell’ultimo scatto di Elettra pubblicato su Ig si possono notare tutte le sue forme super sensuali, ma non solo la zip della felpa lascia poco all’immaginazione.

Ma siete curiosi di vedere l’ultima foto di Elettra Lamborghini, scopriamo di cosa si tratta e vediamola in tutta la sua sensualità.

Elettra Lamborghini infiamma il web, i fan scioccati

Ancora una volta Elettra Lamborghini ha lasciato i suoi fan senza parole, questa volta ha pubblicato una foto in cui si è mostrata in tutta la sua bellezza. Non è di certo la prima volta che vediamo la showgirl in pose sexy, in passato ha anche sfoggiato per alcune copertine del tutto nuda.

La showgirl ha un fisico pazzesco, ovviamente segue una dieta rigida e si allena quasi ogni giorno, ma i risultati si vedono.

Bella e tonica ha sfoggiato una felpa maculata con sotto solo un reggiseno, la zip è quasi al limite. I fan hanno apprezzato questo bellissimo scatto, infatti oltre ai migliaia di commenti ha ricevuto più di 200mila like.

Per non parlare del trucco pazzesco, moltissime ragazze hanno immediatamente chiesto un tutorial per realizzarlo.

Anche suo marito ha voluto dire la sua, infatti sotto la foto ha scritto “very sexy”, insomma anche lui ha apprezzato la bellezza della moglie.

Ora non ci resta che aspettare le prossime foto di Elettra Lamborghini, siamo sicuri che non smetterà mai di stupirci.

Voi cosa ne pensate? Vi è piaciuto il post della ricca ereditiera?