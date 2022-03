Una Vita anticipazioni, Aurelio sfrutta Natalia: il Quesada decide di agire in questo modo, ecco cosa succede nei prossimi episodi della soap spagnola.

Al solito orario su Canale 5, Una Vita continua a proporre agli spettatori italiani le sue trame, sempre intriganti. Lolita sembra finalmente essersi ripresa, per la gioia di Antonito e di tutta la sua famiglia; la coppia però non ha ancora risolto i suoi problemi e il tradimento non è stato superato.

Nel frattempo, Genoveva è ormai molto legata a Natalia Quesada, che è riuscita ad invitarla ad un importante evento all’ambasciata italiana; Aurelio è preoccupato per la vicinanza della sorella alla Salmeron, ma proverà a sfruttare la situazione a suo vantaggio.

Una Vita anticipazioni, Aurelio sfrutta Natalia: cosa succede nei prossimi episodi

Dopo la situazione con Antonito e l’astio del quartiere, Natalia è molto contenta di aver trovato in Genoveva un’amica e una guida; la Salmeron ha subito preso la giovnae messicana sotto la sua ala protettiva, pronta poi a farsi ricambiare i favori dalla donna.

Nel frattempo Aurelio, che continua a provare un sentimento per Anabel, di nuovo libera, ha in ballo degli affari con la dark lady e risulta da lei molto affascinato; nonostante questo, sa che è una donna che non fa nulla per nulla ed è preoccupato dell’influenza che ha su sua sorella.

Incapace di dividere le due, il Quesada cercherà di sfruttare il loro legame a suo vantaggio, soprattutto l’invito che Natalia ha procurato a Genoveva per un importante evento sociale all’ambasciata italiana in modo tale da ottenere vantaggi nell’ambito degli affari.

Come si evolverà la situazione tra i tre? Un altro legame particolare è quello fra Bellita e lo scrittore Jaime Huertas, incaricato dalla sua casa editrice di scrivere la biografia della cantante; dopo l’iniziale sfuriata, Bellita sembra intenzionata a perdonare lo scrittore, mortificato per essere entrato nella sua sfera privata.

La cantante però sembra essere stata chiara: non parlerà di avvenimenti spiacevoli che, nella sua vita, l’hanno fatta soffrire. Di cosa parlerà allora la biografia della cantante?