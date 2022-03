Stelle, i segni che non sono fatti per il matrimonio: ecco quali sono quelli che per l’oroscopo sono più adatti ad altri tipi di relazione.

Anche se non è una scienza esatta, l’oroscopo diverte e intrattiene tantissime persone con le previsioni circa l’influenza delle stelle sui vari segni, in alcuni ambiti della vita di tutti i giorni.

Ad esempio, sapete quali potrebbero essere i segni dello zodiaco tendenzialmente meno inclini ad una relazione matrimoniale? Continua a leggere per scoprirli e vedere se c’è anche il tuo.

Stelle, i segni che non sono fatti per il matrimonio: la lista

Ovviamente, ognuno determina la sua vita con le proprie scelte e dunque le indicazioni dell’oroscopo restano solamente suggestioni; secondo le stelle però, pare che questi segni non amino propriamente la relazione matrimoniale. C’è anche il tuo?

Leone

Il Leone è un leader, un segno dalla grande forza che a fatica sopporta i legami che lo stringono troppo, tra cui rientra anche quello del matrimonio; in ogni caso, l’amore supera persino questa sua tendenza e potrebbe portarlo anche ad accettare compromessi.

Ariete

L’Ariete è un segno molto esigente, che richiede particolari attenzioni in una relazione e va preso nel modo giusto; forse in un vincolo così stringente come il matrimonio potrebbe entrare in crisi, anche se appunto ogni situazione è a sé.

Vergine

Gli uomini nati sotto il segno della Vergine potrebbero essere favorevoli al matrimonio solo fino a quanto non lo vivono in prima persona; sono tendenzialmente persone molto rigorose e, specie nel matrimonio, spesso serve un venirsi incontro reciproco , per il quieto vivere domestico ed il funzionamento della coppia.

Sagittario

Infine, l’uomo del Sagittario: tendenzialmente, chi è nato sotto questo segno tende ad avere molti sbalzi d’umore e questo portano ad un instabilità in un matrimonio. Il Sagittario potrebbe sentirsi un’anima libera e un vincolo come il matrimonio potrebbe portarlo a sentirsi soffocato e privato di questa sua parte, tutte sensazioni a cui potrebbe rinunciare davanti ad un grandissimo amore.