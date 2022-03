Delia Duran, il racconto shock del passato al Grande Fratello Vip; l’attrice si è aperta col pubblico in diretta con Alfonso Signorini.

Già da molto tempo prima che entrasse nella casa del Grande Fratello Vip, Delia Duran è finita sotto i riflettori per essere la moglie di Alex Belli, impegnato durante il reality in una particolare relazione ‘d’amicizia’ con Soleil Sorge.

Dopo tanto tempo a cercare di capire la situazione, Delia è entrata nella casa ed ha già conquistato la finale; lontana dal marito, sta cercando di mettersi in gioco per farsi conoscere dal pubblico, tanto che col conduttore Alfonso Signorini ha anche affrontato in diretta delle questioni legate al suo passato.

Delia Duran, il racconto shock del passato: l’attrice si apre in diretta al GF Vip

Come spesso succede ai concorrenti, anche Delia ha avuto un momento a lei totalmente dedicato per aprirsi al pubblico, guidata e supportata dal conduttore Alfonso Signorini.

Chiamata nella mystery, la Duran ha parlato a lungo dei suoi genitori e del rapporto che ha avuto con loro, considerando come sia praticamente cresciuta senza una figura paterna.

“Ho sofferto tanto nella mia crescita personale. Ero insicura, fragile, non riuscivo a comunicare con le persone, ero sempre nascosta in un angolo per paura di espormi” ha spiegato Delia in diretta, dicendo come l’unica volta che il padre l’ha chiamata è stato quando aveva 20 anni, per dirle che era fiero di lei.

La donna non perde comunque le speranze per un riavvicinamento col padre, mentre con la madre ha un rapporto meraviglioso e le due sono molto legate. “È una donna guerriera, ha avuto il coraggio di avermi anche se mio padre non era presente” ha confessato la modella, che poi ha ricevuto un videomessaggio proprio dalla mamma, che ha sottolineato tutto l’affetto che prova per la figlia.

Una Delia sicuramente inedita, che è piaciuta ancora di più a tutti i telespettatori che comunque già la amano da tempo; essendo sé stessa, è pronta a giocarsi la finale.