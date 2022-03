Mara Venier confessa cosa pensa davvero di Alfonso Signorini

La conduttrice di Domenica In – Mara Venier – parla apertamente del collega Alfonso Signorini. Ecco le sue parole.

La nota conduttrice di Domenica In è da poco tornata a Venezia, dopo 7 anni di assenza a seguito della morte della madre. In occasione di questo importante momento, Mara Venier ha concesso un’intervista al settimanale Chi, diretto dall’attuale conduttore del GFVip Alfonso Signorini. Durante l’intervento, lo storico volto Rai ha parlato del marito, della famiglia e – ovviamente – del successo riscontrato anche quest’anno con Domenica In. Attualmente, la “zia Mara” sta concludendo la tredicesima edizione del programma, quella che – tecnicamente – sarebbe dovuta essere l’ultima. A fronte di questo, molti si chiedono se la Venier abbia intenzione di proseguire anche con una 14esima edizione, in modo da battere il collega Pippo Baudo. Entrati nell’argomento, il giornalista e la conduttrice veneta hanno deciso di parlare dei colleghi a cui la Venier fosse più affezionata. Ecco le parole espresse da Mara per Alfonso Signorini.

Mara Venier senza filtri su Alfonso Signorini

“Eravamo una coppia formidabile e senza pensieri. Ora anche lui, che è alla conduzione del GFVip sa com’è. Però è di una bravura, è pazzesco, ma io lo sapevo” – sono state le parole di Mara Venier per l’ex collega. I due infatti ricoprirono il ruolo di opinionisti dell’Isola dei Famosi, quando il programma era ancora condotto da Alessia Marcuzzi. Insomma, a quanto pare la stima reciproca che unisce i due colleghi risulta ormai evidente e concreta. Altra storia ovviamente fu quella con Barbara D’Urso, sulla quale Signorini non aveva espresso proprio ottimi giudizi. Egli l’aveva definita “macchina da diretta”, ma ammettendo nel contempo che quel tipo di televisione non gli piacesse più di tanto.

La tredicesima edizione di Domenica In prosegue a gonfie vele, Mara Venier dichiarato che questa edizione sarebbe stata l’ultima. Fatto sta, che le basterebbe un’edizione in più per finire direttamente nel record dei conduttori legati ad una trasmissione. “Ho detto che quest’anno è l’ultimo, la verità è che il mio punto debole è sempre Domenica In, poi è andata bene pure questa volta con un palinsesto non proprio facile, per cui forse il tutto merita una riflessione” – insomma, niente è ancora certo! Per scoprire se potremmo effettivamente godere della presenza della Venier, dovremo aspettare la conferma dai vertici.