Stelle, ecco i segni che non amano corteggiare mai: quali sono gli uomini con cui si dovrebbe fare il primo passo secondo l’oroscopo.

Per quanto non sia una scienza esatta, l’oroscopo delinea alcune caratteristiche di base per ognuno dei dodici segni dello zodiaco, che possono in qualche modo essere ritrovate pur nella diversità di ogni singola persona nata sotto un determinato segno.

Quali sono, secondo le stelle, i segni che non amano corteggiare praticamente quasi mai? Ecco con quali uomini, secondo l’oroscopo, bisognerebbe fare il primo passo perché hanno queste peculiarità.

A questo punto, non ci resta che scoprire quali sono i segni che, tendenzialmente e per caratteristiche di base indicate, non amano corteggiare: vi siete trovati ad avere una relazione con un uomo di questo segno?

Gemelli

Un segno come i Gemelli non ama le rotture ed è abituato a gestire i propri sbalzi d’umore da solo; rivolgersi a lui è spesso difficile e anche quando lo si fa con premura c’è il rischio di non ottenere l’effetto desiderato.

Di base, non ama ricevere molte attenzioni dal partner e darle, anche quando prova un forte sentimento pare faccia fatica a dimostrarlo, anche se a modo suo lo fa costantemente.

Bilancia

L’uomo della Bilancia è abituato ad avere grande libertà, anche se spesso questa sua esigenza viene vista come mancanza magari di interesse o di fedeltà; in realtà ha semplicemente bisogno dei suoi spazi e non capirlo potrebbe portare alla rottura di una relazione sana e positiva. Con pazienza e comprensione, le tensioni possono essere evitate.

Scorpione

L’ultimo dei tre segni non propriamente romantico e incline al corteggiamento è lo Scorpione, che ama uscire con gli amici ed è spesso concentrato sulla propria vita; quando incontra la persona giusta però, riesce ad aprirsi dedicandosi anche all’altro, col rapporto con lui che diventa improvvisamente molto acceso e appassionante sotto diversi punti di vista.