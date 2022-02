Amici 2022: tutte le anticipazioni su serale, da non credere

Amici 2022, tutte le anticipazioni sul serale: veramente da non credere, si prospettano davvero delle puntate più che entusiasmanti.

Ormai ci siamo: il talent show di Maria De Filippi sta entrando nella fase finale, la quale decreterà l’allievo vincitore che verrà lanciato tra i professionisti. I ragazzi sono veramente tesi e c’è molta fibrillazione per ottenere gli ultimi posti disponibili per il serale; tra chi rischia e chi invece è fiducioso, tante emozioni sono nell’aria nella scuola.

Ma quando inizierà il serale di Amici? Ecco tutte le anticipazioni su quest’ultima fase finale, in vista della conclusione di questa nuova edizione del talent show di Canale 5.

Amici 2022, tutte le anticipazioni sul serale: i dettagli

Sissi, Alex, Michele, Carola e Dario sono già certi di un posto in finale e, mentre in settimana potrebbero arrivare altre conferme, alcuni allievi potrebbero al contrario essere definitivamente eliminati.

Stando agli ultimi dettagli, riportati anche da Davide Maggio, il serale sarà composto da nove puntate, che avranno inizio con la fine della messa in onda di C’è posta per te (altro must della De Filippi) e si concluderanno a metà maggio.

Il daytime di Amici si appresta dunque a concludersi, con l’ultima puntata prevista per la prossima domenica, il 6 marzo; il talent comunque dovrebbe andare in onda di domenica anche la successiva settimana, con una puntata speciale con molta probabilità interamente dedicata a tutti quegli allievi che avranno raggiunto la fase finale.

La primavera è dunque pronta ad accogliere la fase serale di Amici, che come sempre promette di portare tanto spettacolo, con diversi grandi nomi pronti ad essere coinvolti in queste ultime battute dell’edizione 2021-2022.

Chi sarà l’allievo o l’allieva a giudicarsi l’ambito trofeo del talent show? Nel corso degli anni, abbiamo comunque visto che arrivare alla fase finale è già un grandissimo traguardo, tanto che diversi artisti sono riusciti ad entrare nel mondo dei professionisti (con più o meno successo) anche senza vincere l’edizione alla quale hanno partecipato.

La scuola della De Filippi pare essere veramente una certezza e, anche quest’anno, sono pronti ad emergere nuovi brillanti talenti.