Rompicapo: qualcosa non va nella foto, scoprilo in 30 secondi!

Rompicapo, qualcosa non va nella foto: trovalo in soli 30 secondi, ci riesci? Questa nuova sfida pare essere veramente ardua da superare.

Sono ormai quasi quotidiani i test e rompicapi che emergono sul web per divertirci e mettere alla prova le nostre abilità; che si tratti di scoprire una sequenza o trovare l’intruso in un’immagine, le sfide sono sempre piuttosto ardue e ci impegnano parecchio.

Questo nuovo rompicapo propone ora una sfida leggermente diversa: riesci a trovare in soli 30 secondi cosa non va nell’immagine proposta? Mettiti alla prova e scopri se hai trovato la soluzione giusta oppure no.

Rompicapo, qualcosa non va nella foto: trovalo in soli 30 secondi, la sfida

L’immagine proposta ha come protagonista un simpatico e movimentato siparietto domestico, pieno di energia e di movimento; almeno razionalmente, pare però evidente che qualcosa non va.

Questa volta, l’immagine chiama in causa soprattutto, più che la tua capacità d’osservazione, il tuo intelletto, il tuo intuito e le tue doti investigative. Se ancora non sei partito nella sfida, cronometro alla mano e scopri cosa non va in solamente 30 secondi!

Probabilmente, mettendoti alla prova, sei riuscito entro il tempo limite a trovare la soluzione, e quindi ti chiediamo un po’ di pazienza nell’attendere la verifica. Se invece non sei riuscito a capire cos’è che non va nell’immagine, prova a prenderti qualche secondo in più e sicuramente arriverai a dama.

Non ci sono intrusi o dettagli particolari questa volta, ma è la composizione ‘narrativa’ stessa della scena che presenta una variante sicuramente alternativa a quella che siamo abituati a vedere.

Hai capito, con questo indizio velato, di cosa si tratta? A questo punto, è arrivato il momento di esporre la soluzione. Quello che non va nell’immagine proposta è il ruolo dei singoli protagonisti coinvolti: la bambina lava infatti i piatti mentre la mamma gioca con le bambole, così come il topo insegue il gatto invece del contrario.

Ad occuparsi delle faccende domestiche dovrebbero essere gli adulti (papà o mamma che sia) e i bambini dovrebbero pensare primariamente a giocare, possibilmente anche con gli adulti. Ti sei divertito con la particolare sfida del rompicapo? Proponila ai tuoi cari e sfidali a fare meglio di te!