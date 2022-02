Una Vita anticipazioni, Anabel accusa Aurelio: scontro tra i due messicani nella serie, mentre Genoveva fa una mossa a sorpresa.

Tutto pronto per l‘appuntamento del sabato con Una Vita, più lungo rispetto a quello settimanale; in queste nuove puntate non mancheranno i colpi di scena, il tutto in un’Europa sconvolta dallo scoppio della Prima Guerra Mondiale.

Anabel affronta Aurelio e lo accusa, proprio quando il Quesada stava tentando di riavvicinarsi a lei, mentre Genoveva cambia i piani in corsa e fa una mossa a sorpresa; le anticipazioni per la soap spagnola.

Una Vita anticipazioni, Anabel accusa Aurelio: cosa succede

Nonostante pare essersi invaghito di Genoveva, Aurelio sta facendo di tutto per recuperare il suo rapporto con Anabel, anche ricorrendo a metodi non proprio consoni; per avere un rapporto fisico con lei ha provato anche a drogarla, ma l’intervento di Soledad ha interrotto tutto.

Il Quesada continua ad avvicinare Anabel, ignara di tutto; la giovane Bacigalupe però pare non avere nessuna intenzione di riprendere la relazione con l’uomo, interrotta anni prima in Messico.

La donna ha lasciato Aurelio all’altare per fuggire con un altro e, ricordando gli eventi, Anabel accusa il Quesada di aver ucciso il suo amore dell’epoca, un ragazzo di nome Carlos.

Aurelio nega tutto ma Anabel non ne vuole sapere e lo allontana; nel frattempo, Roberto Olmedo ascolta tutto e viene a sapere retroscena sulla vita della giovane messicana che potrebbe riferire al nipote Miguel, che pare essersi allontanata dalla figlia di Bacigalupe.

Intanto Genoveva riceve finalmente notizie dall’investigatore inviato a Vienna; Felipe e Tano pare stiano lasciando l’Austria per scappare dalla guerra e, per l’investigatore, è il momento propizio per togliere la vita a entrambi.

La Salmeron pare però aver cambiato i propri piani e decide di ‘graziare’ Felipe, apparentemente per consumare la vendetta contro il marito in prima persona; sarà davvero così, o in cuor suo Genoveva prova ancora dei sentimenti per lui e spera ancora di poter riavere l’uomo che tanto ha amato, in maniera veramente ossessiva? La situazione, prossimamente, verrà sicuramente sciolta, anche se la dark lady potrebbe avere problemi a comunicare con l’investigatore….