Uomini e Donne: le parole shock di Marika, ecco cosa ha detto

Uomini e Donne, le parole shock di Marika: l’ex dama siciliana del dating show torna di nuovo al centro delle polemiche, ecco cosa ha detto.

Dopo la burrascosa frequentazione con Armando, Marika è riuscita a trovare l’amore al dating show di Maria De Filippi, abbandonandolo col suo corteggiatore Diego Ceccucci.

Lontana dagli studi Mediaset, la dama ha però ora parlato della sua esperienza nel programma, sia per quanto riguarda i cavalieri frequentati sia per quanto riguarda la redazione del dating show; ecco le sue parole.

Uomini e Donne, le parole shock di Marika: l’ex-dama a tutto tondo sul programma

Intervista da PiùDonna, la Geraci ha parlato a lungo della sua esperienza al dating show, a partire dall’inizio della sua frequentazione con Armando, che ha fatto non poco discutere.

“Ci siamo guardati e abbiamo ballato. Il primo passo lo ha fatto lui, mi ha subito invitata a cena. Io ho accettato perché mi piaceva molto fisicamente” spiega la dama, che anche dopo la chiusura dell’Incarnato ha continuato a manifestare interesse per lui, ma si è dovuta poi arrendere.

“Siamo andati oltre in un mese e mezzo di conoscenza, ma è ugualmente finita. Io gliel’ho servita su un piatto d’argento. Ha dovuto chiuderla anche perché io avevo chiesto l’esclusiva, e lì ha capito che doveva chiuderla“ le parole di Marika, che poi ha incontrato Diego che è riuscito a conquistarla.

I due hanno lasciato il programma insieme, ma non hanno avuto un’uscita di scena come gli altri; la dama è parsa piuttosto dispiaciuta di non aver avuto questa possibilità, visto che comunque i due si stavano ancora frequentando.

“Come in tutte le famiglie ci sono figli di serie A e di serie B. Però si sono sempre comportati tutti bene con me nella famiglia di Uomini e Donne quindi non posso parlare male di nessuno” risponde Marika, a diretta domanda di PiùDonna se ci fossero personaggi più agevolati di altri.

In molti non hanno creduto che Marika e Diego fossero una vera coppia, dagli opinionisti fino ad arrivare ad Armando; ci sarà per loro l’occasione di tornare in studio?