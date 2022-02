Il paradiso delle signore si ferma: Ecco quando e perché

Si ferma temporaneamente Il paradiso delle signore. In questo articolo vi spieghiamo perché e da cosa verrà sostituito

Come si temeva, la soap “Il Paradiso delle signore” si ferma e verrà interrotto in maniera temporanea. Si tratta, dunque, di uno stop non definitivo che, però, ha gettato nello sconforto i telespettatori italiani e amanti della serie tv targata Rai. In tanti, infatti, si sono dichiarati delusi da questa scelta.

La voce, in realtà, circolava da giorni e una possibile chiusura de Il paradiso delle signore era tutt’altro che esclusa. Lo sgomento tra gli appassionati è alto ma, per fortuna non si tratta di uno stop definitivo. Ecco, dunque, perché la serie tv si ferma e da cosa verrà sostituita.

Il paradiso delle signore si ferma: ecco perché e da cosa verrà sostituita

Il paradiso delle signore si ferma. Ora è ufficiale e non c’è alcun dubbio su quella che sarà uno stop temporaneo della serie. La pausa è prevista per gli inizi di maggio, ma i telespettatori non devono disperare: è previsto, infatti, un riavvio delle nuove puntate della settima stagione, prevista per settembre 2022.

Ma lo stop de Il paradiso delle signore ha fatto comunque notizia, creando curiosità e interesse su quello che sarà il programma sostitutivo della serie. La Rai ha fatto sapere, infatti, che al suo poto andrà in onda la soap spagnola “Sei Sorelle”, il cui titolo originale è Seis Hermanes.

Si tratta dunque di una new entry nel ricchissimo palinsesto Rai, che andrà ad allietare le giornate dei telespettatori italiani. Secondo le prime informazioni, infatti, Sei Sorelle verrà collocata nella fascia oraria precedentemente occupata da Il Paradiso delle Signore e andrà in onda dal lunedì al venerdì.

Secondo le anticipazioni, Sei Sorelle è una soap opera spagnola che narra le storie di, appunto, sei sorelle: Adele, Blanca, Diana, Francisca, Celia ed Elisa Silva. Si tratta di una storia con un inizio tragico, dovuto alla morte del padre, Don Fernando. Le donne, quindi, cercheranno di portare avanti l’azienda di famiglia, tenendo però nascosta la morte del capostipite.

La nuova serie tv sarà ambientata in Spagna, a Madrid nel 1913, dunque poco prima della Prima guerra mondiale. Nel cast ci saranno Maria Castro, Alex Gadea, Mariona Tena e Carla Diaz.