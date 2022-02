Test, trovi il cuore tra le lumache? Allora sei un genio! Sfidati col nuovo difficilissimo rompicapo emerso online.

Se siete in cerca di sfide e divertimento, allora questo articolo fa proprio al caso vostro. Come intuibile infatti, sarà qui proposto un nuovo rompicapo emerso online, che vede come protagoniste delle lumache e…un cuore.

Riesci a trovare l’intruso, ovvero la figura di un cuore, in un’immagine piena zeppa di simpatiche lumache dai gusci colorati, in soltanto 40 secondi? L’impresa è piuttosto ardua, ma se ci riesci sei davvero un genio!

Come di consueto, questo test mette alla prova l’abilità d’osservazione dei lettori, cercando di fargli trovare l’intruso in un’immagine che presenta almeno all’apparenza una serie continua e coerente.

Tra le tante lumache dai gusci rossi, rosa e viola, è nascosto però un cuore; vederlo a primo impatto è però difficilissimo, così com’è difficile localizzarlo in soli 40 secondi.

Se ci sei riuscito in così poco tempo, sei davvero un genio e meriti tutti i nostri complimenti; non preoccuparti però se dopo il tempo stabilito non hai ancora trovato il cuore, non demordere e continua a cercare con maggior tempo a disposizione.

Cerca di non farti distrarre dal colorito diverso, rispetto ai gusci, delle lumache; questi test propongono sempre egli elementi che puntano a distrarre il nostro sguardo, distogliendoci dal vero obiettivo.

Il cuore si trova ovviamente mimetizzato tra i gusci, quindi cerca di scovarlo e di fare molta attenzione alle geometrie sulle ‘case’ delle varie lumache; con questo indizio sei riuscito a trovarlo?

A questo punto, dopo averti dato anche degli indizi e con la speranza che tu sia arrivato alla soluzione, è il momento di vedere dove si trova il cuore nell’immagine proposta.

Come visibile, mimetizzato con un guscio, il cuore rosso si trova in alto a sinistra; vederlo in soli pochi secondi è davvero difficilissimo. Ora che sai la soluzione, divertiti a sfidare le persone a te vicine e metti alla prova la loro abilità; faranno meglio o peggio di te?