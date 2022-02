Ha lasciato tutti indignati la richiesta della Procura di condannare ad appena un anno un uomo che molestò e minacciò due bambine piccole.

Molestie sessuali e minacce di morte ai danni di due bambine di 5 e 9 anni per la Procura di Milano non meritano più di un anno di condanna. Secondo la Procura del capoluogo lombardo, infatti, si tratterebbe di un fatto non così grave da avere ripercussioni sulla vita emotiva e sull’andamento scolastico delle ragazzine. Le due bambine, all’epoca dei fatti, erano molto piccole e vennero molestate da un 25enne che lavorava in un maneggio alle porte di Milano. L’aguzzino – secondo quanto raccontato dalle due giovani vittime – le avrebbe molestate dentro la selleria del centro ippico in cui frequentavano un corso di equitazione. Poi le avrebbe anche minacciate di ucciderle se avessero raccontato le violenze subite.

L’avvocato Solange Marchignoli – che assiste le famiglie di due delle quattro bambine che si sono costituite parte civile – ha sottolineato dopo l’udienza che una richiesta così lieve da parte della Procura è un fatto gravissimo: si ritiene che l’abuso nei confronti di una bambina non sia un fatto grave e si sottovalutano le conseguenze sulla vita attuale. Ma non è tutto: il pm ha anche chiesto che l’imputato venga condannato solo per le molestie su una delle due bambine e assolto, invece, per la seconda bambina in quanto – a suo dire – il fatto non sarebbe realmente accaduto. In pratica la piccola si sarebbe inventata tutto secondo la Procura. I genitori, ovviamente, sono rimasti increduli e sconvolti da teli richieste: “Una mamma, sentendo la requisitoria è uscita dall’aula perché non si è sentita bene” – ha proseguito Marchignoli. Secondo l’avvocato anche il titolare del maneggio dove le bimbe seguivano il corso di equitazione sarebbe in parte responsabile di quanto accaduto poiché non avrebbe tutelato adeguatamente i bambini e le bambine che gli venivano affidati dai genitori. Se accogliere o no le richieste della Procura spetterà al giudice Vincenza Maccora, che ha rinviato l’udienza al 21 marzo per la sentenza. Questo caso ricorda molto da vicino quello dell’istruttore di nuoto che durante le lezioni molestava le sue piccole allieve: le bambine avevano tutte un’età compresa tra i 5 e i 10 anni.