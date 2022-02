U&D shock: Tina Cipollari riceve un invito da un cavaliere del programma, ecco chi è!

Uomini e Donne: Tina Cipollari ha ricevuto un invito romantico da un noto cavaliere. Vediamo nel dettaglio di chi si tratta e che cosa ha detto all’amata opinionista.

Da sempre Tina Cipollari è la protagonista indiscussa di Uomini e Donne, la nota opinionista è molto apprezzata dai fan del programma per i suoi modi di fare. Tina non ha paura di dire quello che pensa e i telespettatori amano il suo personaggio bizzarro.

Ma non solo, la Cipollari è conosciuta per essere l’acerrima nemica di Gemma Galgani, ormai lo scontro tra due prime donna va avanti da anni.

Proprio nelle scorse puntate abbiamo assistito ad un altro battibecco, questa volta Tina ha attaccato un cavaliere, ovvero Franco Fioravanti. Non è nulla a confronto con gli scontri tra Tina e Gemma, tanto che il cavaliere ha fatto una proposta scioccante alla Cipollari.

Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Tina e la proposta shock del cavaliere di Uomini e Donne

Qualche giorno fa Franco Fioravanti ha rilasciato un’intervista clamorosa al magazine di Uomini e Donne, proprio durante l’occasione ha fatto una richiesta piuttosto particolare a Tina Cipollare. Le sue parole sono state: “La porterei a cena fuori in un celebre ristorante. Mi sta molto simpatica, Tina”.

Ora non ci resta che aspettare la risposta della nota opinionista, secondo voi accetterà? Intanto Franco ha anche aggiunto di essere molto felice della sua esperienza a Uomini e Donne.

I fan si ricorderanno si quando il cavaliere ha deciso di partecipare al programma per corteggiare Nadia. Purtroppo la conoscenza non è andata a buon fine, ma Franco ha scelto comunque di rimanere in studio per intraprendere una nuova frequentazione.

Il cavaliere sta cercando l’amore e ha tutte le intenzioni di trovare una donna con cui stare per il resto della vita.

