Mangiarsi le unghie è pericoloso? Ecco il motivo shock

L’abitudine di mangiarsi le unghie potrebbe rappresentare un pericolo per la tua salute. Ecco spiegato il motivo shock

Ammettetelo, almeno una volta nella vita avete ceduto alla tentazione di mordicchiare le unghie delle vostre mani. Mangiarsi le unghie, infatti, sembra essere una delle abitudini più diffuse in assoluto e i motivi sono molteplici: nervosismo, paura, ricerca di concentrazione, ansia, ecc.

Tuttavia, mangiarsi le unghie potrebbe rappresentare un pericolo per la salute, tanto da destare preoccupazione tra coloro che se ne occupano. In questo articolo, quindi, vogliamo spiegarti il motivo per cui non dovresti mangiarti le unghie.

Mangiarsi le unghie è pericoloso? Ecco perché

Quella di mangiarsi le unghie è un’abitudine che emerge soprattutto nell’età infantile. Spesso e volentieri, infatti, è un comportamento che avviene quasi in automatico, senza nemmeno accorgersene. Si tratta di un’abitudine che, però, potrebbe essere pericolosa per la nostra salute. Ecco perché.

Mordicchiare le unghie è spesso collegato ad un momento di stress, ansia o noia. È un meccanismo utile a scaricare la tensione o ad occupare un periodo di tempo in cui ci si concentra in maniera particolare. Tuttavia, è consigliabile mettere da parte questo vizio in quanto possono portare a queste spiacevoli conseguenze:

Danni a denti e gengive

Mordere continuamente le unghie potrebbe provocare lesioni alla bocca. In particolare, il rischio è quello di danneggiare lo smalto dei denti e scheggiarne alcune parti. Si rischia anche la lussazione delle mascelle, anche se è un evento raro;

Infezioni della pelle

Un altro pericolo a cui può incorrere chi ha l’abitudine di mangiarsi le unghie è quello di subire infezioni della pelle. Questo gesto, infatti, potrebbe provocare ferite alla pelle, rendendole particolarmente vulnerabili all’azione dei germi;

Alitosi

Le unghie, come abbiamo visto, possono essere ricche di germi e batteri. Si tratta di agenti patogeni molto pericolosi per la nostra salute, i quali potrebbero portare a conseguenze spiacevoli. Inoltre, l’accumulo di microrganismi potrebbe portare ad un alito cattivo.

Il consiglio, dunque, è quello di evitare di mangiare le unghie. Nonostante sia un’abitudine a volte difficile da combattere, è consigliabile cercare di prestare attenzione a questo gesto ogni volta che lo si mette in atto. Capire quali sono i momenti di maggiore intensità, nei quali il gesto viene ripetuto maggiormente, può essere utile per smettere.