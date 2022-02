Raimondo Todaro, motivo shock sulla sua assenza: perché il professore di Danza non è stato presente in studio?

L’ultima puntata domenicale di Amici ha dato sicuramente spettacolo, proponendo ai fan parecchi argomenti di cui parlare; grande ospite in studio Elodie, che a quanto pare ha notato una somiglianza fra Calma e un nome misterioso sussurrato all’orecchio di Maria De Filippi.

Altro evento che ha colpito il pubblico è stata l’assenza di Raimondo Todaro, insegnante di Danza; il ballerino ha partecipato in collegamento da casa, in una modalità che ormai siamo soliti vedere. Ma perché Todaro non si è presentato in studio?

Raimondo Todaro, motivo shock sulla sua assenza: perché non era in studio?

I motivi per cui nel corso delle varie puntate diversi professori non sono stati fisicamente presenti in studio sono stati molteplici, dai vari impegni di lavoro fino purtroppo all’assenza per Coronavirus.

I fan sono preoccupati che proprio quest’ultimo aspetto riguardi l’assenza di Todaro; che il ballerino sia rimasto a casa perché risultato positivo al Covid-19? A riguardo lui non ha detto nulla, così come non ha specificato nulla nemmeno la conduttrice Maria De Filippi, ma l’ipotesi è possibile visto il difficile momento di pandemia in cui ci troviamo.

Ulteriore indizio per quest’ipotesi è l’assenza contemporanea della moglie di Todaro, Francesca Tocca; è probabile che entrambi siano in isolamento fiduciario, anche se magari (e lo speriamo vivamente per loro) per essere stati in contatto con dei positivi e non per forza per aver contratto il virus.

Todaro ha comunque preso parte alla puntata e, forse agevolato da questo suo modo alternativo di presenziare in studio, ha avuto anche un confronto più civile con la Celentano; i due hanno discusso con toni pacati sui due latinisti, Nunzio di Todaro e Leonardo della Celentano, senza far infiammare l’atmosfera.

La speranza di tutti è che comunque Raimondo (e anche sua moglie Francesca) possa tornare prestissimo in studio e, in primis, stare bene di salute, a prescindere se sia o meno positivo.