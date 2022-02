Unica, Melita Toniolo lascia tutti senza parole: la showgirl veneta ancora bellissima sui social incanta tutti i suoi follower, bellissima.

La Toniolo continua ad incantare sui social, dove è veramente seguitissima; la 35enne showgirl veneta si è recentemente fatta notare in televisione partecipando come giudice ad All Together Now, ma è su Instagram che sembra essere più attiva.

Ancora fascinosa e sensuale come quando ha partecipato al Grande Fratello, facendosi notare da tutti, Melita spicca sempre per la sua enorme bellezza; la nuova foto lascia tutti senza parole.

Unica, Melita Toniolo lascia tutti senza parole: la foto lascia tutti senza fiato

Nel pieno della sua maturità, la ‘diavolita’ continua ad infiammare tutti quanti i fan con la sua infinita sensualità; costantemente interagisce su Instagram coi suoi follower sia coi suoi lineamenti sia col suo corpo scolpito da modella.

Dopo aver mandato un messaggio di body positive mostrandosi col pigiama e sfoggiando le sue maniglie dell’amore, nel nuovo scatto la Toniolo appare truccata e con un outfit che enfatizza pienamente le sue curve.

Nel selfie che si è scattata, Melita indossa una canottiera attillatissima gialla, che contiene a stento il suo prosperoso décollété; un vero e proprio concentrato di bellezza e sensualità. “Giovedì” scrive nella didascalia la Toniolo, sottolineando il giorno del post; a quanto pare, la showgirl mantiene una bellezza unica in ogni giorno della settimana.

Tantissimi i mi piace al post della showgirl, così come i commenti di colleghe, amiche e diversi fan, sempre senza parole quando la Toniolo pubblica qualche foto; “insomma amica anche oggi vento in poppa!” scrive scherzando la conduttrice radiofonica Margherita Zanatta, mentre scorrendo tra i commenti si legge continuamente “unica” e “bellissima”.

“Ne vedo almeno un paio di giovedì” scrive scherzando un altro fan, alludendo alle curve generose di Melita; a distanza di tanti anni dal momento di sua massima visibilità, la ‘diavolita’ è ancora amatissima dai fan, che sperano di rivederla presto fissa in televisione.