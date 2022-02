Alessia Merz, da velina ad oggi: ecco la sua trasformazione dopo tantissimi anni dall’esordio, veramente incredibile.

La carriera di Alessia Merz è iniziata come modella e attrice di fotoromanzi, per poi decollare come showgirl sul finire degli anni ’90, quando prende parte a programmi come Non è la Rai e poi a Striscia la Notizia, affiancando Cristina Quaranta come velina.

Dopo il suo esordio nel mondo dello spettacolo, è entrata sicuramente nel cuore di tutti gli spettatori, diventando un’icona di sensualità. Oggi 47enne, ormai da diverso tempo è lontana dai riflettori del mondo dello spettacolo; ecco la trasformazione della Merz dal momento di maggior successo ad oggi, veramente incredibile.

Alessia Merz, da velina ad oggi: ecco la sua trasformazione

Mora e con intensi occhi azzurri, la Merz ha subito conquistato tutti col suo fascino e la sua bellezza, che sicuramente non ha perso nemmeno al giorno d’oggi; molti si aspettano un suo prossimo ritorno in tv, e questo potrebbe avvenire molto presto.

A quanto pare infatti, la Merz potrebbe di nuovo partire alla volta dell’Honduras partecipando come concorrente de L’Isola dei Famosi, dopo l’esperienza fatta nel 2004; in attesa di notizie ufficiali, la showgirl si gode la sua vita di provincia col marito Fabio Bazzani e i suoi due figli, come raccontato tempo fa a Domenica Live di Barbara D’Urso.

Sempre bellissima e con un corpo mozzafiato, la Merz non ha perso tutta la sua eleganza e la sua sensualità. Al momento, pare si sia detta molto soddisfatta della sua vita attuale e pienamente felice; a quanto pare quindi il mondo dello spettacolo non le manca, anche se l’esperienza come naufraga a L’Isola dei Famosi potrebbe rilanciarla definitivamente.

Che possa esserci spazio per Alessia in nuovi progetti televisivi, a più di venticinque anni dal suo esordio? La trentina saprebbe sicuramente ancora tenere la scena, incantando come ha fatto non soltanto come showgirl, ma anche come attrice sul piccolo e sul grande schermo.