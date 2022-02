Una Vita, Genoveva e Natalia si fanno una promessa: le due donne veramente molto vicine, ecco le anticipazioni per la soap.

Gli animi si stanno decisamente scaldando ad Acaçias, nonostante il dramma che sta vivendo una degli abitanti del quartiere, Lolita; tutti sono impauriti nel chiederle come stia, sapendo la sua malattia terminale.

Ad occupare i pensieri dei signori, specie di Susana, c’è la presenza dei Quesada; l’ex-sarta continua la sua campagna contro gli stranieri, mandando su tutte le furie Natalia, protetta da Genoveva. Ecco le anticipazioni per la soap.

Una vita, Genoveva e Natalia si fanno una promessa da vere amiche: le anticipazioni

Natalia è sempre più infastidita dai volantini distribuiti da Susana, che vuole gli stranieri (ma soprattutto i Quesada) fuori dal quartiere; abbracciando idee nazionaliste dell’epoca, Susana vuole preservare a tutti i costi l’integrità morale e le tradizioni del quartiere.

Dopo aver evitato un duro faccia a faccia tra l’ex-sarta e la giovane Quesada, questa volta Genoveva non impedisce a Natalia di affrontare la signora; entrando in bottega, la giovane aggredisce Susana e Rosina scioccando le presenti, compresa Fabiana e Casilda.

Solo l’intervento della Salmeron placa gli animi; la dark lady di Acaçias porta via la giovane Quesada, schierandosi ancora una volta al suo fianco. Già in precedenza Genoveva aveva consigliato a Natalia come agire ed ora, indispettita, le fa la promessa di sostenerla per affrontare i duri attacchi di Susana; la giovane è sempre di più sotto la protezione della Salmeron, che pare tessere nuove trame e stringere nuove alleanze.

Susana farà un passo indietro e abbandonerà le sue idee, oppure si arriverà ad uno scontro che avrà ripercussioni sull’intero quartiere? Natalia sembra comunque aver trovato un’amica leale in Genoveva, pronta a farle da maestra e a farsi ricambiare il favore quando verrà il momento.

Nel frattempo, Antonito continua a fare di tutto per salvare Lolita e cerca il suo perdono; la moglie, ormai certa di morire, gli ha già detto però di iniziare a voltare pagina.