Dargen D’Amico: la rarissima immagine senza occhiali, incredibile!

Dargen D’Amico, la rarissima immagine senza occhiali da sole: veramente incredibile, ecco il rapper che ha spopolato a Sanremo.

Dopo tanta gavetta e vari successi raggiunti nel mondo dell’hip hop italiano, Dargen D’Amico (al secolo Jacopo D’Amico) è riuscito a salire a 41 anni sul palco dell’Ariston, spopolando con Dove si balla.

Dargen, che ha all’attivo ben dieci album in studio (compreso Nei sogni nessuno è monogamo, in uscita ad inizio marzo) è sicuramente un nome noto nel mondo della musica, sia come cantante che come autore; ma lo avete mai visto senza occhiali da sole?

Dargen D’Amico, la rarissima immagine senza occhiali da sole: eccolo

Il cantante milanese ha fatto ormai da tanto tempo degli occhiali da sole un vero e proprio accessorio indispensabile per il suo personaggio tanto che, persino la stessa Mara Venier, ha provato a sfilarglieli senza successo ospitandolo a Domenica In.

In una vecchia intervista, aveva spiegato come indossasse gli occhiali da sole in primis perché, la luce artificiale (specie i riflettori del palco) gli causava molto fastidio; ovviamente poi, col corso del tempo, sono diventati parte del suo stile, un vero e proprio tratto distintivo.

A diffondere una rarissima foto del cantante senza occhiali è stato Movieplayer.it, che ha dato modo di vedere quindi gli occhi di Jacopo, che con o senza occhiali sono sempre pieni di quella passione per la musica che l’ha portato anche a spopolare sul palco dell’Ariston.

A 41 anni, Dargen ha tutta l’intenzione di continuare a stupire, già a partire dal suo prossimo album; in uscita il 4 marzo, Nei sogni nessuno è monogamo includerà ovviamente anche Dove si balla, vero e proprio singolo di lancio per il nuovo disco, oltre che ovviamente brano in gara a Sanremo posizionatosi anche in una buona posizione.

L’album di Dargen pare essere già disponibile al pre-ordine; dopo l’apparizione alla kermesse musicale, in molti avranno voglia di conoscere meglio, oppure continuare a conoscere, questo splendido artista.