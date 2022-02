Test: eclissi, scegline una ecco cosa dice di te

Test della personalità: ti chiedi mai come saresti in un’altra vita? Scegli un’eclissi raffigurata nell’immagine e lo scoprirai.

Ti sei mai chiesto in un punto preciso della tua vita “chissà come sarebbe stato se avessi agito o le circostanze fossero state diverse?”. Presto o tardi si tratta di domande che busseranno sempre alla nostra porta perchè la curiosità di sapere dove ci avrebbero portato determinate scelte si manifesta fortemente.

Il test della personalità che ti proponiamo richiama a questi pensieri. Moltissimi utenti si sono lasciati andare di fronte a questa nuova sfida. Perchè non ti metti in gioco anche tu? Potresti trovare la risposta ai dubbi per cui ti arrovelli la mente e conoscere, finalmente, cosa potresti essere in un’altra vita. È molto semplice. Scegli un’eclissi e scopri cosa dice di te.

Test: scegli un’eclissi

Prima fase: se avessi scelto diversamente, oggi ti saresti potuto dedicare a qualcosa di più creativo, come al mondo dell’arte. Prima o poi saresti tornato al punto esatto in cui ti trovi ora. Il tuo percorso è chiaro e definito.

Seconda fase: se avessi scelto diversamente, oggi vivresti in un luogo totalmente diverso dalla città. Mare, montagna sono tutte idee che continuano a ripresentarsi e che ti attirano. Vivere a stretto contatto con la natura è un tuo grande desiderio.

Terza fase: se avessi scelto diversamente, oggi avresti intrapreso moltissimi viaggi. Esplorare sarebbe stata l'unica cosa importante seppur senza soldi e rinunciando ad una vera e propria residenza fissa.

Quarta fase: se avessi scelto diversamente, oggi non ti saresti mai legato ad una persona. La tua vita sarebbe stata intrisa di storielle ed avventure fugaci, in poche parole, non avresti conosciuto l'amore.

Quinta fase: se avessi scelto diversamente, oggi avresti potuto imparare moltissime cose soprattutto l'adattabilità. La tua vita sarebbe stata molto diversa e strutturata in altro modo. Probabilmente tonando indietro avresti intrapreso lo stesso percorso che continui a percorrere ora.

