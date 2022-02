Gianluca Vacchi: ma che lavoro fa? Ve lo sveliamo noi

L’imprenditore Gianluca Vacchi possiede moltissimi beni. La domanda però sorge spontanea: che lavoro fa il noto influencer?

Classe 1967, Gianluca Vacchi è un importante imprenditore di origini bolognesi, specializzato principalmente nel settore della moda. Attualmente, rimane uno degli influencer più acclamati e ricchi del popolo del web, ma – in quanto a fortuna – possiamo dire che la sua ricchezza derivi anche da un’eredità piuttosto sostanziosa. Egli infatti nasce in una famiglia di imprenditori: il padre era proprietario dell’Ima, un’azienda che si occupa tutt’oggi della produzione di prodotti farmaceutici, alimentari e cosmetici. Inizialmente, il timone dell’azienda passò nelle sue mani, ma – a lungo andare – Vacchi si rese conto di essere interessato ad altri orizzonti imprenditoriali. L’Ima passò così nelle mani del cugino, mentre l’erede diretto cominciò a crearsi un proprio giro economico. Attualmente, Vacchi è padre ed è legato sentimentalmente a Giorgia Galbriele. Ma ora vediamo nel dettaglio da dove arriva tutta questa ricchezza.

LEGGI ANCHE —> Elisabetta Canalis: una bomba, lascia tutti senza parole

Gianluca Vacchi, patrimonio da capogiro

Gianluca Vacchi, nel corso degli anni, riuscì a formarsi nel campo imprenditoriale, assorbendo i trucchetti del mestiere da chi all’epoca aveva più esperienza di lui. Dopo essersi occupato per un periodo dell’azienda di famiglia, Vacchi decise di esplorare il mondo della moda. L’influencer lanciò così una linea di abbigliamento e cominciò a collaborare con diverse aziende nella realizzazione di accessori e magliette. Da semplice imprenditore nell’ambito farmaceutico e cosmetico, egli divenne un vero e proprio personaggio pubblico, affermandosi in modo decisivo nel mondo dello spettacolo. Ad oggi, la sua cerchia si è allargata a macchia d’olio, da Bobo Vieri a Marco Boriello, il 54enne ha imparato a conquistarsi la fiducia di moltissimi vip.

LEGGI ANCHE —> Gianluca Vacchi, vola in Serbia per il vaccino con il jet privato: scoppia la polemica

Aerei, jet, yatch, case, aziende, proprietà – ormai il conto in banca di Gianluca Vacchi lo potremmo considerare come un pozzo di San Patrizio. Il suo patrimonio conta miliardi, potremmo vederlo come un valido concorrente di Flavio Briatore. Ecco da cosa derivano tutti i soldi dell’influencer: da un’eredità sostanziosa, all’intelligenza con cui Vacchi abbia investito i soldi che già gli appartenevano.