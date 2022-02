Una vita anticipazioni i Palacios piangono Lolita

I Palacios piangono Lolita che è sul punto di morte. Ecco cosa succederà quindi durante la prossima puntata di Una Vita

Arrivano puntuali le anticipazioni del prossimo episodio di Una Vita, in onda giovedì 16 febbraio 2022. La soap opera spagnola continua senza sosta a macinare successi tra il pubblico, che ora non aspetta altro il susseguirsi delle vicende dei protagonisti della serie, in particolare tiene banco la situazione della bella Lolita.

Secondo le trame della prossima puntata, la situazione della povera donna sta precipitando. Mentre Antonito non si da per vinto, i Palacios piangono Lolita. La donna è bloccata a letto e pare che ormai per lei non ci sia più nulla da fare. Cosa succederà quindi?

I Palacios piangono Lolita, ma Antonito non si dà per vinto

Secondo le anticipazioni della prossima puntata di Una Vita, Lolita è ancora bloccata a letto e, priva di forza, sembra che si stia arrendendo alla malattia. La donna è ben consapevole che per lei non ci sia più nulla da fare, mentre i Palacios piangono Lolita.

LEGGI ANCHE –> TEST PERSONALITÀ, QUALE PIATTO PREFERISCI? ECCO LA TUA VERA NATURA

La Casado è molto coraggiosa, e ha deciso di accettare la sua sorte. Proprio per questo, Lolita ha chiesto a Ramon e Carmen di prometterle che, quando non ci sarà più, i due dovranno prendersi cura con tutte le loro forze di Antonito e Moncho.

Tuttavia, è proprio Antonito a non accettare le condizioni disperate di sua moglie e non si vuole dare per vinto. Determinato a raggiungere il suo obiettivo, il giovane e promettente politico si impegna in tutti i modi a salvare la vita di Lolita. Proprio per questo, il deputato sceglierà di rivolgersi a degli specialisti tedeschi, che potrebbero salvarla.

Intanto, Sabina e Roberto hanno concluso l’affare per l’acquisto del ristorante “Il Nuevo Siglo XX”. Nonostante abbiano fatto credere di essere degli appassionati ristoratori, la coppia, in realtà, è intenzionata a realizzare una rapina. I due, infatti, nono sono altro che una coppia di furfanti.

LEGGI ANCHE –> ACQUA AL ROSMARINO: GLI EFFETTI CHE NON TI IMMAGINI

Ad interessare i due coniugi, infatti, è la posizione del ristorante, molto vicino alla banca che i due vogliono svaligiare. La coppia ha iniziato infatti a scavare un tunnel che parte dalla cantina del locale e sono sempre più vicini alla loro meta.