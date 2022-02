Oroscopo: ecco come il pianeta dell’intelligenza interviene su alcuni segni

Oroscopo: sai come Mercurio, il pianeta dell’intelligenza influisce sui segni zodiacali? vediamo nel dettaglio come funziona e cosa dicono gli astri.

Sempre più persone si affidano all‘oroscopo e alle sue predizioni giornaliere. In molti credono che le stelle possano condizionare il nostro modo di essere e soprattutto di agire, ma se vi dicessi che esiste un pianeta che governa l’intelligenza di alcuni segni zodiacali?

Ebbene si, siete curiosi di scoprire di chi si tratta? Stiamo parlando proprio di mercurio, chiamato anche il pianeta dell’intelligenza. I suoi poteri sono molteplici, infatti riesce a influire sul modo di pensare dell’individuo e anche nel modo di agire.

Questo è il pianeta più vicino al sole e le sue dimensioni sono piuttosto contenute, la sua influenza anche se mentale e per lo più benevola, anche se in alcune circostanze può verificarsi il contrario.

Ma non solo possiamo capire se una persona è socievole, introversa o riservata proprio in base all’influsso di Mercurio, per questo motivo alcuni segni zodiacali sono governati proprio da questo pianeta.

Spesso si dice che Mercurio è stato il messaggero degli dei e che nella mitologia rappresenta Hermes, la divinità dell’intelligenza. Ma andiamo a scoprire quali sono i segni zodiacali che sono governati da Mercurio.

Mercurio: ecco quali sono i segni governati da questo pianeta

Come dicevamo questo pianeta ha influenza soprattutto a livello di logica e di socievolezza. Ma non solo c’è anche una sorta di corrispondenza tra Mercurio e le parti del nostro corpo, prima fra tutti l’emisfero celebrale sinistro, collegandosi quindi anche al sistema nervoso, ai polmoni e agli arti superiori.

Ma quali sono i segni che sono governati da questo pianeta? nello zodiaco sono due i segni che sono influenzati da Mercurio: Gemelli e Vergine.

Bisogna fare una distinzione tra segni d’acqua e segni di terra, nei primi l’influenza di Mercurio dipende dalle emozioni, quindi governa i loro sentimenti, soprattutto per quando riguarda il segno del cancro. Per i secondi, invece, domina più la logica e l’intuizione.

Voi cosa ne pensate? vi ritrovate in questa descrizione?